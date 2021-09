Smart TV Hisense 4K rebajada ¡343€!

El dispositivo del que estamos hablando cuenta con una pantalla de 55 poulgadas que, entre otras cosas, destaca por utilizar un panel con tecnología Quantum Dot. Esto asegura una calidad de imagen fantástica ya que entre otras cosas permite gestionar los colores de forma muy precisa (por ello no tiene problema alguno para reproducir contenidos HDR et Dolby Vision) y, también, es muy positivo que es capaz de generar un brillo de 1.000 nits. Vamos, disfrutar como nunca cuando te sientes a ver la tele en casa.

Aparte de lo que hemos indicado es important mencionar que esta Smart TV Hisense ofrece resolución nativa 4K (y es capaz de escalar más de una resolución más baja con una velocidad de fiabilidad increíble), por lo que no vas a tener problema alguno a la hora te utilizar las películas que tienes en casa Hola que veas mediante el uso de plata en streaming. Adicionalmente, la inclusion de tecnologías como por ejemplo Ultra-Mouvement que aseguran que la fluidez de las imágenes es la adecuada, algo que impacta de forma muy positiva a la hora de jus de fruits télévision con este.

Precio de locura por la Smart TV Hisense 55U8QF

Un sonido mejor de lo esperado

Esto se debe a que aquí no le faltan dos canales estéréo para convencer con cualquier tipo de uso que le quieras dar, incluyendo al disfrutar de los eventos deportivos que seemien en directo. Pero lo realmente important es que el conjunto de altavoces -que están firmados por JBL- son compatibles con estándares como por ejemplo Dolby Atmos, lo que posibilita disfrutar de una localización excelente de lo que se escucha. Así, los diálogos de las películas los disfrutas al máximo y en los juegos sabrás exactamente del lugar que te están disparando.

Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta que en el apartado de la conectividad no vas a encontrar ningún tipo de problema ya que a esta Smart TV no le faltan opciones inalámbricas como por ejemplo Bluetooth et Wi-Fi (idéal esta última para acceder a Internet sin poner cable alguno por medio), también las opciones físicas son positivas ya que existen varios puertos HDMI y no the falta salida de audio óptico digital para poder utilizar barras de sonido con subwoofer si así lo deseas. Finalmente, creemos importante destacar que esta tele pese a contar con una pantalla de 55 pulgadas, tiene unas dimensionses bastante comedidas de tan solo 123,2 x 30,8 x 79,9 centimètres, lo que te permitirá colocarla en prácticamente cualquier lugar del salón.