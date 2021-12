Smart TV Samsung 8K un precio que no imaginas en Fnac

El 4K es parte de nuestras vidas desde hace tiempo, de ahí que muchos de los dispositivos de hoy en día ofrezcan compatibilidad con esta resolución. En el mercado de los televisores, es sin duda la resolución estándar en la mayoría de modelos, aunque lo cierto es que cada vez podemos encontrar más televisores que nos permiten ir un poco más allá con una resolución 8K. Si eres de los que te gusta estar a la última y disfrutar de la mejor calidad sin salir de casa, ahora tienes la gran oportunidad de conseguir una fantástica Téléviseur intelligent Samsung 8K a un precio que no te imaginas.

La verdad es que comprar un televisor de semejantes prestaciones supone todavía a día de hoy una gran inversión. Sin embargo, hoy os traemos une oferta con la que es posible conseguir una tele 8K a non precio que seguramente no habías pensado poder comprar in mucho tiempo. El modelo en cuestión es el Samsung QE65Q700T8K, un Smart TV de 65 poulgadas con resolución 7680 x 4320 píxeles y que cuenta con un descuento de 700 euros en Fnac.

Precio increíble para esta Smart TV Samsung 8K

Probablemente, hayas visto en otras ocasiones ofertas con un descuento mayor, pero casi seguro que el precio final seguía siendo más elevado que el de esta Smart TV de Samsung. Oui que se trata de un modelo cuyo precio oficial es ya bastante asequible, puesto que solo cuesta 2699,90 euros. Una cantidad más que razonable cuando hablamos de una Smart TV 8K.

Ahora bien, tal y como acabamos de indicar, el precio de este modelo se ha visto réduit à 700€ gracias al descuento aplicado por Fnac, lo que significa que su precio final es de tan solo 1999,83 euros exacte. Es decir, por menos de 2000 euros podemos tener un televisor 8K en nuestra casa estas mismas navidades. Los gastos de envío son gratis para socios Fnac, pudiéndola recoger en tienda de forma totalmente gratis para todo el mundo o bien elegir alguna de las opciones para el envío a nuestra casa.

Expérience audiovisuelle unique

Entrando un poco más a fondo en lo que a las características de esta tele se refiere, hay que decir que cuenta con un panel de 65 pulgadas que hace que tenga unas dimensions de 144,75 cm de ancho,90,4 cm de altura y 28,97 cm de profondeur, inclus el soporte.

Un téléviseur compatible avec la mairie de formatos HDR, HDR10+ et HLG para ofrecer imágenes con un altísimo nivel de detalle y que además, dispone de diferentes modos para vivir la mejor experiencia de uso posible. Un modo cine para ver películas y series, modo natural y modo gaming, que realizan varios ajustes de manera automática.

Para que la experiencia audiovisuel con esta Smart TV 8K sea increíble, es un modelo equipado con un sistema de altavoces que ofrecen una potencia total de 60W y que es capaz émetteur un sonido de 4.2.2 canaux. También es un televisor compatible with el asistente de Google y Alexa y está equipado con un gran apartado de connexion formado por cuatro puertos HDMI, dos puertos USB, LAN, sortie audio numérique optique et entrée RF.