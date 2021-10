Smart TV Samsung QLED rebajada 340€

Algunas de las Características que hacen realmente llamativo a este televisor es que cuenta con una pantalon Neo QLED de 55 pulgadas. Esta incluye tecnología Quantum Dot, lo que asegura una precisión al mostrar imágenes excelentes tanto en el brillo como el realismo de los colores. Y justo por este motivo al dispositivo del que estamos hablando no le falta compatibilidad con contenidos HDR10, por lo que es capaz de manejar un amplio rango dinámico lo que agradecerás tanto al ver películas como series. Aparte, también creemos important mencionar el uso de tecnologías como por ejemplo FreeSync Premium Pro, que permiten una excelente fluidez lo que te permitirá disfrutar al máximo de los juegos.

Con un sistema operativo en su interior llamado Tizen, la Smart TV Samsung QE55QN85A permet d’installer une grande capacité de applications para personalizar de la forma plus precisa posible el funcionamiento de la tele. Así, por poner un ejemplo, no tendrás problema alguno para acceder a los diferentes services de vidéo et streaming que existen en la actualidad o disfrutar de algunos juegos sencillos en el caso de apetecerte. Por cierto, también vas a tener soporte para utilizar los asistentes de voz más habituales en la actualidad como por ejemplo el propio de Google; Alexa de Amazon e, incluso, Bixby (qué es el desarrollado por la propia compañía coreana).

El ofertón qu’existe en Worten

El descendre que vas a poder conseguir en la tienda online de la que estamos hablando alcanza los 340 euros, una cifra realmente interesante teniendo en cuenta la alta calidad de esta Smart TV con pantalla QLED. Además, en estos momentos no tienes que pagar nada por los gastos de envío, lo que supone un añadido adicional que seguro te resulta interesante y puede convencerte para que realices la compra y no dejar escapar la promoción de la que hablamos. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para conseguir este televisor que tiene unas dimensions de 1.227,4 x 767,8 x 257,5 millimètres (Contando con su peana que consta de un único elemento):

Téléviseur intelligent Samsung

Esto es algo que hay que destacar debido a que generalmente este apartado no suele destacar en exceso en las teles actuales. El caso es que este es un modelo que cuenta con 2.2.2 canaux (lo que le permite conseguir una localización bastante precisa), y la potencia máxima que conseguirás llega a los 60W, lo que puede evitar que te decidas por la compra de una barra de sonido ya que esta es una marca más que suficiente. Además, también ofrece compatibilidad con estándares como por ejemplo Dolby Digital y se apoya en tecnologías propietarias como Q-Sympho para acercar el realismo al máximo.

No vas a tener problema alguno en lo que tiene que ver con la conectividad con esta Smart TV Samsung, ya que por ejemplo podrás tener conectado una gran cantidad de accesorios sin tener que desenchufar absolutamente nada ya que dispone de ports HDMI. Aparte, tampoco le faltan USB y opciones avanzadas en el apartado inalámbrico ya que incluye tanto Bluetooth como WiFi. Creemos que esta es una oportunidad que no debes dejar pasar en el caso de estar pensando en cambiar tu televisor.