Smart TV Sony 4K avec Android pour 270€ menos

El modelo del que hablamos pertenece a la gama de productos más real que ofrece la compañía japonesa, y concretamente es la Sony XR50X90J. Este es un modelo que cuenta con una pantalla de 50 pulgadas por la que tendrás que pagar tan solo 979 euros. Es decir, que te ahorras un 22% del precio que tiene habitualmente lo que supone un ahorro concreto de 270 euros. Una gran oportunidad por un televisor que para nada te va a defraudar y por el que en este momento no tendrás que Pagar absolutamente nada por los gastos de envío. Una ganga en toda regla!

Meilleures caractéristiques en esta Smart TV Sony

Para empezar una de las cosas que se deben de tener claro de este modelo que cuenta con un panel LED de tableau complet que asegura una muy buena gestión del brillo y el contraste, es que cuenta con una resolución nativa cuatro 4K que junto con el soporte de imágenes con color de alto rango dinámico (ya sea HDR10 o Dolby Vision), vas a estar completemente seguro qué es lo que disfrutarás a ver cualquier contenido tendrá una excelente calidad. Además, este es un modelo que cuenta con tecnología BRAVIA XR, lo que es todo un seguro de vida a la hora de obtener une définition avec une précision fantastique.

Otra de las grandes virtudes es que en el interior de esta tele encontrarás el sistema operativo Google TV. Esta es la última versión desarrollada la compañía destinada al uso en televisores, y cuenta con una interfaz mejorada que es mucho más intuitiva a la hora de acceder a cualquiera de los apartados que ofrece o de las aplicaciones que pueda abrir. Y la cantidad de estas es excelente, ya que puedes descargar desde Jouer au magasin un buen número de ellas sin coste alguno entre las que no faltan todas las plates-formes en la nube avec Netflix, Spotify ou Amazon Prime Video. Además, la gestión de contenidos multimedia desde dispositivos externos es fantástica, en especial si utilizas reproductores como por ejemplo Kodi.

Sin fisura alguna en esta tele

Esto lo decimos, ya que no hay apartado que revises en el que no tiene claro que este es un modelo de lo más completo. Sin ir más lejos en lo referente a la conectividad vas a poder encontrar opciones inalámbricas como por ejemplo Wi-Fi et Bluetooth (sin faltarle también un reproductor Chromecast para poder enviar contenidos desde los tablet o teléfonos); y, además, el número de conexiones que ofrece es amplio y de muchos tipos. Así, encontrarás desde prise HDMI; pasando por Ethernet et audio digital óptico; y, como no, también vas a poder utilizar un par de puertos USB ideales para conectar discos externos o pendrives.

Con todo lo que hemos dicho y teniendo en cuenta que podrás acceder a les assistants de voz más utilizados, como por ejemplo el propio de Google o Alexa de Amazon, es una gran oportunidad la compra de esta Smart TV Sony ahora en oferta que tiene unas dimensions de 1.111 x 286 x 715 millimètres… lo que no está nada mal teniendo en cuenta que tiene una pantalla de 50 pulgadas.