Smart TV Sony avec Chromecast et Android en solo 776€

A la hora de comprar un nuevo televisor, la mayoría de personas suelen fijarse en el tamaño de la pantalla, resolución que ofrece y su precio. Sin embargo, hay otras muchas funciones interesantes que deberíamos revisar y valorar antes de elegirnos por un modelo u otro. Una muy interesante es el sistema operativo con el que cuenta, siendo Android TV uno de los más deseados. Oui que en este caso, nos da acceso a determinadas funciones y servicios de Google como la función Chromecast. Si eres de los que te gusta poder enviar contenido desde el móvil a la tele lo más fácil posible, ahora puedes comprar esta Smart TV avec Chromecast por un precio que no te imaginas.

Se trata de la Sony KD50X85J un téléviseur con pantalon de 50 pulgadas et résolution 4K que cuenta con la tecnología Triluminos Pro. De esta forma, es posible disfrutar de colores increíblemente reales, algo en lo que ayuda el procesador X1 4K con el que está equipado este modelo. Un téléviseur diseñado para ofrecer une experiencia de cine sin salir de casa.

Grande expérience audiovisuelle et avec Android TV

Para ello, está equipado con un gran panel y toda la tecnología necesaria para disfrutar de imágenes con colores muy reales y unas escenas con un gran nivel de detalle. Pero para que la experiencia sea lo más completa posible, es un modelo que además ofrece un sonido multidimensionnel muy nítido y de gran calidad. Esto es gracias a sus dos altavoces con una potencia estimada RMS de 10W y que están optimizados con Dolby Atmos. Por lo tanto, podremos sentirnos siempre en el centro de cada acción gracias a su sonido envolvente.

Ahora bien, uno de sus grandes attractions es que se trata de una Smart TV con sistema operativo Android. De esta manera, vamos a tener acceso a Google Play y todas las aplicaciones y juegos disponibles para Android TV que podemos instalar en nuestro televisor, compatibilidad con el asistente de Google, lo que nos permite controlar la tele en modo manos libres solo con la voz , o la posibilidad de enviar todo tipo de contenidos desde el móvil de la manera más fácil y rápida gracias a su Chromecast intégré. De esta manera, es posible enviar todo tipo de contenido de nuestro teléfono móvil directamente a la pantalla grande de nuestro salón.

Offrez-vous une Smart TV Sony avec Chromecast

Esta Smart TV Sony es un modelo cuyo precio oficial o de venta recomendado es of 899 euros, pero ahora la podemos encontrar in PcComponentes of oferta a precio reducido. Concretamente, se le ha aplicado un 13% de suite, lo que supone un ahorro de más de 120 euros. Esto significa que el precio final a pagar es de 776,99 euros.

La oferta incluye los gastos de envío gratis siempre y cuando sea dentro de la península, mientras que el plazo de entrega es de tan solo un día hábil, ya que esta Smart TV Sony est disponible en stock para su envío inmediato.