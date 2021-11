Smart Wearables : Deux joyaux portables astucieux

Ceux-ci peuvent ensuite être transférés, puis sur Instagram ou Facebook. Il dispose également d’un son Bluetooth pour les appels téléphoniques avec des commandes gestuelles pour le volume, le saut de chanson, etc.

Par Srivatsa Krishna

Il est rare que l’on tombe sur une technologie qui a le pouvoir de changer le monde, parfois à la fois dans le bon et dans le mauvais sens. J’ai utilisé deux wearables très différents qui ajoutent de la valeur à la vie quotidienne de manière remarquable. Le premier est les lunettes intelligentes en verre de Ray Ban et Facebook appelées « Stories ». C’est une paire de lunettes de soleil, disponible dans des variantes polarisées et non polarisées, et peut faire beaucoup de choses. Une fois allumé, il se couple rapidement avec l’application View (qui peut être téléchargée via un VPN en Inde). Ensuite, un simple clic sur la droite enregistre une vidéo de qualité raisonnable et un appui long prend des photos. Ceux-ci peuvent ensuite être transférés, puis sur Instagram ou Facebook. Il dispose également de l’audio Bluetooth pour les appels téléphoniques avec des commandes gestuelles pour le volume, le saut de chanson, etc. Il dispose de deux capteurs d’appareil photo de 5 mégapixels, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi intégrés et d’un espace de stockage suffisant pour 500 photos et des liens vers Google Assistant. Il coûte 299 $ à 379 $ et il est difficile de mettre la main dessus en ce moment.

Ce qui ne fonctionne pas bien, c’est la connexion pour transférer les photos du cadre vers l’application, car elle présente des problèmes et prend du temps à se connecter. De plus, la durée de vie de la batterie est correcte mais pas exceptionnelle. Placez-le simplement dans l’étui pour le charger. Facebook met évidemment en place les éléments constitutifs pour évoluer vers une plateforme AR/VR/MR et éventuellement le métaverse.

Cela mettrait la barre pour que Snap’s Spectacles 4 remplace lors de sa sortie l’année prochaine et il y a une énorme anticipation autour de cela. Étant donné qu’une grande partie du développement de l’électronique s’est déplacée vers l’Inde et le Vietnam, Snap et Facebook devraient envisager à la fois une ligne premium avec des partenaires tels que Persol, Ray Ban, Burberry, etc., et une version grand public abordable avec des marques telles que Lenskart ou Warby. Parker, pour développer l’écosystème plus large du métaverse et ainsi encourager les créateurs à s’engager profondément pour construire cette prochaine phase de la nouvelle économie. Luxoticca et Facebook ont ​​un gagnant entre leurs mains et peuvent créer une toute nouvelle gamme de produits et sous-lignes de produits BlueSky, à peu près comme ce qu’Apple et Google ont fait avec leurs montres intelligentes respectives.

Le deuxième produit est la nouvelle bague intelligente d’Oura. Il en est à sa deuxième itération et semble extrêmement prometteur. Il coûte environ 299 $ et vous indique la plupart des choses qu’une montre intelligente ferait, mais il est beaucoup moins intrusif et ressemble à un anneau ordinaire. C’est peut-être le meilleur tracker de sommeil sur le marché, bien meilleur que la plupart des montres intelligentes car il donne une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) qui est un baromètre de la santé. Il suit à merveille le sommeil et a une longue durée de vie de la batterie sur une seule charge. Son prochain Oura Ring 3 repousse les limites et effectue une surveillance continue SPO2 (pas une surveillance ponctuelle comme le font les montres) mais lorsque vous dormez. Dans l’ère post-Covid-19, cela serait d’une immense valeur. Oura aide les utilisateurs à afficher des informations post-entraînement, ainsi que des données telles que l’emplacement, la distance et la récupération de la fréquence cardiaque.

Oura est une entreprise finlandaise dirigée par un PDG d’origine indienne, qui a réussi là où beaucoup d’autres ont échoué. Il pourrait peut-être ajouter une surveillance continue de la glycémie et peut-être un AOD (toujours affiché) pour afficher uniquement l’heure (au lieu de devoir vous réveiller au milieu de la nuit et rechercher votre montre). C’est peut-être la meilleure bague portable intelligente et on espère qu’Oura 3 ajoutera à l’aura du marché du ciel bleu qu’elle a réussi à se créer, à l’échelle mondiale. Il reste à voir quelles autres nouvelles fonctionnalités ils ajouteront pour le rendre encore plus désirable.

En résumé, les deux appareils portables ci-dessus donnent un aperçu rapide de ce à quoi ressemblera l’avenir, en particulier avec le monde qui emprunte le chemin du métavers qui promet de nous donner une terre alternative et un monde alternatif avec des avatars de nous-mêmes dès les cinq prochaines années. 10 ans et ce seraient des compagnons parfaits pour sortir dans cet autre monde.

L’auteur est un agent de l’IAS. Les opinions sont personnelles. @srivatsakrishna

