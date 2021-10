Smart World Developers prévoit d’investir Rs 8000-Rs 10000 cr dans des projets résidentiels à Gurugram

Smart World Developers se concentre initialement sur Gurugram avec des étages bas et des condominiums ergonomiques pour la génération Y.

La société immobilière débutante Smart World Developers, créée par les promoteurs du groupe M3M basés à Gurugram, prévoit d’investir entre 8 000 et 10 000 crores de roupies dans le développement de projets résidentiels à Gurugram et envisage des ventes d’une valeur de 5 000 crores de roupies d’ici mars 2022. La société envisage également une expansion sur des marchés immobiliers clés tels que Noida, Mumbai MMR, Pune, Bengaluru, Goa et Hyderabad dans un avenir proche.

Soutenu par des organisations réputées telles que India Infoline, Piramal Group et la famille Bansal, Smart World Developers envisage de transformer le scénario immobilier et de définir des références grâce à des conceptions innovantes, une technologie de pointe, une livraison de projet accélérée et un service client supérieur.

Smart World Developers se concentre initialement sur Gurugram avec des étages bas et des condominiums ergonomiques pour la génération Y. La société affirme que ses deux premiers projets auront de nombreuses premières dans l’industrie en termes d’offre et de livraison de produits, à venir dans des emplacements privilégiés de Gurugram.

Parlant de leurs projets futurs lors d’une conférence de presse à Delhi mardi, Aishwarya Bansal, co-fondatrice de Smart World Developers, a déclaré : « L’Inde fait partie des économies à la croissance la plus rapide au monde. En tant que nation millénaire avec le plus grand nombre de millénaires au monde, notre objectif est d’être un catalyseur de changement et d’annoncer l’avenir de l’immobilier en Inde non seulement avec nos maisons uniques que les jeunes Indiens en herbe recherchent, mais aussi le professionnalisme et le client expérience qui redéfinit l’immobilier indien et établit une référence élevée.

Smart World Developers s’est engagé avec certains des meilleurs professionnels du secteur immobilier pour offrir des solutions de pointe adaptées aux besoins des clients. La société s’est alignée sur des cabinets nationaux et internationaux tels que Turner & Townsend pour le système de gestion de la qualité, EY pour la mise en œuvre des SOP, Saraf and Partners Law Offices, Grant Thornton India, HighBar (SAP Implementation), entre autres. Un excellent conseil consultatif composé de piliers de l’industrie tels qu’Anoop Mittal, ancien directeur général du NBCC, a été constitué pour fournir des orientations à l’entreprise.

« Chez Smart World, nous nous engageons à donner pleine valeur au client, soutenus par le professionnalisme et l’orientation client qui sont au cœur de notre ADN. Pour nous, nous prenons nos engagements très au sérieux ; avec un potentiel de développement de 2,5 crore sq ft, nous lancerons 60 lakh sq ft à un coût de développement de Rs 3000 crore, ciblant une valeur de vente de Rs 5000 crore d’ici mars 2022. Notre vision est de réformer l’immobilier indien en offrant un concept de vie unique, bien documenté et conçu pour le millénaire en herbe, à la fois en termes de valeur et de style de vie », a déclaré Vivek Singhal, PDG de Smart World Developers.

Smart World Developers a été conceptualisé comme une entité qui développera des projets immobiliers novateurs à travers l’Inde. Il a fusionné certains des noms vénérés de l’industrie immobilière pour guider et encadrer l’entreprise. Les membres de l’équipe ont été associés à des entreprises et des marques prestigieuses telles que Larson & Toubro, Airtel, Taj Hotels, Canon, Coca Cola, Rolex, Mercedes Benz, Piaget, Avendus Capital, Nestlé, JK Tyres etc.

