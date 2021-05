Smart Yield Optimizer CoinWind maximise vos rendements, intégré dans BSC et HECO

Compartir

Singapour, 10 mai 2021 – Actuellement conforme HECO (Huobi Eco-Chain) et BSC (Binance Smart Chain), CoinWind est une plate-forme d’agriculture de performance intelligente qui correspond automatiquement aux jetons promis pour maximiser tous les revenus des utilisateurs.

Dans le paysage de plus en plus concurrentiel de l’agriculture de rendement DeFi (finance décentralisée), CoinWind résout efficacement les problèmes de faible revenu de l’exploitation minière à jeton unique et les risques élevés de pertes non permanentes en LP (fonds de liquidité). Actuellement, le TVL (Total Volume Locked) sur la plate-forme est un impressionnant 2,69 milliards de dollars.

Une plateforme de gestion financière décentralisée intelligente

Positionné comme une plateforme de gestion financière décentralisée intelligente et pas simplement un outil d’agrégation, CoinWind se concentre sur l’optimisation des retours des utilisateurs.

La plateforme performante, sécurisée et fiable place les jetons déposés par les utilisateurs dans les différents pools et mobilise des fonds de certains groupes de jetons pour participer à différents retraits de liquidité, le tout selon une combinaison de stratégies de sélection de projets et de minage.

Dans le même temps, cela est combiné avec des stratégies de couverture des prix symboliques pour atténuer les pertes temporaires dans l’extraction de liquidités afin d’assurer la sécurité des fonds.

L’objectif est de maximiser le taux de rendement pour les utilisateurs tout en réduisant les pertes imprévisibles.

Produits à haut rendement: fermes à jeton unique et LP

Actuellement lancé sur HECO et BSC, CoinWind prévoit d’intégrer dans le futur d’autres chaînes telles que ETH et OKT.

Selon Musk, directeur de la communauté chez CoinWind, L’avantage concurrentiel de CoinWind réside dans l’offre de seuils d’utilisateurs bas et le maintien de rendements élevés qui fonctionnent ensemble pour attirer les fournisseurs de liquidité. Dans l’espace chinois DeFi, la plate-forme est l’une des plus populaires en termes de extraction de jetons uniques .

Les sélections de projets professionnels incluent la sélection de projets audités, populaires et relativement stables, combinés à des stratégies minières pour se combiner de manière optimale avec des pools à haut rendement pour les rendements de profit les plus élevés, ainsi que des stratégies de couverture pour réduire les pertes sans perte. Permanent, une préoccupation fréquente dans l’agriculture de rendement.

CoinWind offre des opportunités de minage à jeton unique (ou actif unique) et LP (pool de liquidité), offrant un APY (rendement annuel en pourcentage) attractif avec une participation flexible.

Pour les opportunités d’extraction de jetons uniques, il existe actuellement 16 jetons dans HECO et 14 dans BSC. Certains faits saillants d’APY incluraient le jeton MDX (208,99% dans HECO et 305,67% dans BSC), USDT (30,08% dans HECO et 35,37% dans BSC), DOGE (44,85% dans HECO), HUSD (33,87% dans HECO), UNI ( 31,44% dans HECO), HDMX (140,23% dans BSC), BUSD (44,27% dans BSC) et WBNB (37,57% dans BSC), entre autres.

Pour les opportunités de minage de fonds de liquidité, il existe actuellement 15 paires sur HECO et 15 paires sur BSC. Certains faits saillants de l’APY incluraient MDX-USDT (215,38% dans HECO et 278,73% dans BSC), MDX-WHT (207,72% dans HECO), MDX-WBNB (376,08% dans BSC), MDX -BUSD (402,76% dans BSC), MDX-HBTC (191,33% dans HECO), MDX-BTCB (341,53% dans BSC), WBNB-USDT (74,79% dans BSC) et MDX-ETH (232,58% dans HECO), entre autres.

Réinvestissez automatiquement les bénéfices

CoinWind ne permet pas non plus aux revenus générés dans le pool de LP de rester inactifs. Toutes les 5 à 10 minutes, il réinvestit automatiquement les revenus dans des projets à haute performance et ce processus est répété en continu afin que les revenus soient utilisés efficacement pour générer des revenus optimaux et économise également du temps pour l’utilisateur qui devrait autrement le traiter manuellement.

Au moment de la rédaction de cet article, le revenu total des utilisateurs a atteint 85 578 977,14 $.

Fort potentiel de croissance Token MDX comme valeur cible

CoinWind utilise actuellement le jeton MDX comme cible de sécurité, un clin d’œil à MDEX, la plus grande plate-forme de HECO et qui fonctionne bien dans l’environnement BSC concurrentiel. Le leader DEX (échange décentralisé) met en œuvre une double stratégie d’extraction unique, combinant liquidité et transaction minière. Cela a conduit à une croissance explosive des volumes de négociation de sa plate-forme.

Reconnaissant les performances exceptionnelles et le fort potentiel de croissance de la plate-forme MDEX, l’utilisation par CoinWind du jeton MDX en tant que sécurité d’échange de base sur sa plate-forme est une autre décision judicieuse.

Pour plus d’informations sur CoinWind, visitez le site officiel: https://www.coinwind.com

Chaînes officielles CoinWind:

Twitter: https://twitter.com/coinwind_com

Télégramme en anglais: https://t.me/CoinWind

Télégramme chinois: https://t.me/coinwind_cn

Moyen: https://mdex.medium.com/

Contact médias

Cecilia Wong, suPRstrategista.com

pr@yourPRstrategist.com

+ 65–91826605