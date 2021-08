Smartlands présente sa feuille de route vers un succès futur ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Smartlands, une plate-forme numérique qui rend la gestion du capital plus facile et rentable, a présenté sa feuille de route officielle à court et à long terme. Selon la plateforme à travers un article de blog, sa gestion s’est concentrée sur les aspects juridiques, notamment en Ukraine et au Liechtenstein.

En conséquence, la société a fourni des informations critiques aux détenteurs de jetons Smartlands Network (SLT) qui affecteront peut-être les prix futurs du marché. Notamment, le jeton SLT a été l’un des meilleurs gagnants de l’année dernière selon les analyses de marché fournies par CoinGecko. L’actif est en hausse d’environ 124646,9% par rapport à son ATL, car il s’échangeait autour de 5,90 $ au moment de la publication.

En Ukraine, Smartlands travaille avec Quantum Attorneys pour donner des conseils sur les questions relatives aux services juridiques. Notamment, Quantum Attorneys a travaillé avec le gouvernement ukrainien sur des questions liées à la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et à la question des actifs numériques du pays.

Actuellement, Smartlands est en pourparlers avec des investisseurs fortunés et des family offices pour investir dans la société. C’est en attendant que le cabinet met de l’ordre dans ses aspects juridiques dans les deux pays.

« Smartlands reste entièrement préparé et prêt à transformer nos engagements « doux » en affaires fermes de la part des investisseurs et des propriétaires d’immeubles commerciaux à tout moment. Nous continuons de rencontrer à la fois les propriétaires d’actifs et les investisseurs pour nous assurer qu’il y aura une large sélection d’opportunités sur la plate-forme pour les investisseurs dans le nouveau monde courageux de l’adoption de la crypto en Ukraine », a noté Smartlands dans le billet de blog.

De l’autre côté de la frontière au Liechtenstein, Smartlands travaille également avec l’équipe locale pour renforcer sa structure juridique. Notamment, la société a déclaré que le représentant légal désigné travaillera pour voir si l’entreprise est conforme à toutes les lois pertinentes en vertu de la loi du Liechtenstein.

« Nous sommes heureux de confirmer que nous avons trouvé la bonne personne pour ce poste. Pour assurer la conformité juridique globale de nos opérations au Liechtenstein, nous avons nommé le cabinet d’avocats BWB Rechtsanwalte de Vaduz pour nous conseiller de manière continue », a noté la société.

Ayant déjà prédit à la mi-avril que dans six mois, il sera terminé avec l’ensemble de son processus de base. La société a maintenant annoncé qu’elle était confiante d’ici la mi-octobre, les choses se passeraient comme prévu.

Dans d’autres annonces, la société a indiqué qu’elle était déjà en pourparlers avec des propriétaires d’actifs pour une inscription sur Smartlands dans les mois à venir.