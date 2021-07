Smartlink étend sa présence dans le réseau Tezos en tant que boulanger d’entreprise | Invezz

La plate-forme de contrat intelligent d’entiercement décentralisée basée sur Tezos (XTZ / USD) Smartlink a annoncé aujourd’hui qu’elle a étendu sa présence dans l’écosystème en devenant un boulanger d’entreprise. Smartlink garantit de faibles coûts de traitement et des transactions hautement fiables grâce à ses solutions de dépôt en ligne de bout en bout, tout en éliminant le recours à des tiers coûteux. Smartlink aidera à valider les transactions sur la blockchain Tezos en devenant boulanger.

Rejoindre les rangs d’Ubisoft, Exaion et Wakam

Smartlink rejoint les rangs de la compagnie d’assurance Wakam, du géant mondial du jeu Ubisoft et du fournisseur de cloud Exaion. Plus de 400 boulangers à travers le monde participent quotidiennement à la sécurité du réseau Tezos.

Solution de paiement sécurisée de bout en bout

Smartlink réduit le risque de fraude et aide à protéger les fonds impliqués dans les transactions sur plusieurs réseaux de blockchain grâce à sa solution de paiement à grande échelle, qui dispose d’un module d’entiercement intégré pour garantir des transactions simples et transparentes. Les services de la plate-forme de contrat intelligent couvrent plus de 15 des meilleurs tokens ERC-20, ce qui permet de créer une solution de paiement séquestre de nouvelle génération. Leurs jetons garantissent la négociabilité avec un règlement fiable et des frais de gaz bas, car ils sont emballés dans des jetons 1.2 Tezos FA standard.

Le PDG et fondateur de Smartlink, Ben Constanty, a déclaré :

« Je suis maintenant plus convaincu que jamais que nous avons pris la meilleure décision technologique en choisissant Tezos. La promesse de ce réseau est cohérente avec les mêmes objectifs ambitieux que nous avons pour notre plateforme. Nous sommes heureux de renforcer notre engagement dans cet écosystème en devenant aujourd’hui co-boulanger.

Tezos a été conçu pour garder une longueur d’avance, ce qui le distingue des autres protocoles de blockchain. Son mécanisme de mise à niveau et son architecture modulaire limitent les pannes tout en offrant des fonctionnalités améliorées et des capacités de mise à niveau régulières au fil du temps. Il utilise environ 2 millions de fois moins d’énergie qu’un réseau de preuve de travail comme preuve d’enjeu. En 2021, l’activité sur le réseau Tezos a augmenté de 1 200 %. Le réseau propose certaines des applications DeFi et NFT les plus populaires.

« Nous sommes toujours ravis de voir les porteurs de projets s’impliquer de plus en plus dans notre écosystème. Smartlink est plein de promesses et le dynamisme exprimé par leurs équipes sera un atout pour nous tous », a déclaré Michel Mauny, Président de Nomadic Labs.

