Smartlink lance l’agriculture de rendement chez Vortex | Invezz

Smartlink, un écosystème comprenant des contrats intelligents d’entiercement, un marché décentralisé, une rampe de lancement et une suite DeFi complète, a lancé l’agriculture de performance sur son DEX Vortex. La sortie va de pair avec la deuxième édition de Vortex, v1.2, qui comprend un calculateur de retour sur investissement, un indexeur natif et de solides capacités d’analyse.

Agriculture de liquidité pour une grande variété de jetons basés sur Tezos

Étant donné que l’agriculture de rendement incite les fournisseurs de liquidités à ajouter de la liquidité aux DEX, il s’agit d’un aspect crucial de tout écosystème DeFi 2.0. Parmi les jetons basés sur Tezos (XTZ / USD) pour lesquels Smartlink a annoncé des fermes de liquidité (FA1.2 et FA2.0) figurent ETHtez, tzBTC, Crunch, SMAK, USDtz, hDAO, Plenty, QUIPU, kUSD et Ctez.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

LIGO Land, un développeur convivial de langage de contrat intelligent pour Tezos et le principal studio de développement de Tezos, a audité les contrats intelligents pour l’agriculture Vortex.

Corrections de bugs, transactions rapides et plus

La deuxième version de Vortex fournit une suite d’analyses avancées, des transactions rapides, des corrections de bogues, etc. Smartlink a créé son propre indexeur pour des confirmations rapides et le bon fonctionnement de son écosystème DeFi dans le cadre de son approche de développement globale. La nouvelle version prend en charge certains des bugs et autres problèmes rencontrés par l’ancienne version.

Intuitivité améliorée

La deuxième édition de Vortex se concentre non seulement sur les corrections de bugs et les mises à jour techniques, mais aussi sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Il dispose de capacités analytiques de pointe, y compris la TVL quotidienne, les meilleurs groupes, les gagnants et les perdants quotidiens, la distribution des taux et les statistiques de paris. Il est possible de suivre toutes les informations les plus importantes à partir d’un seul onglet sans avoir à faire des allers-retours.

Ajoutez de la liquidité directement depuis l’interface agricole

La deuxième édition permet également aux utilisateurs d’ajouter des liquidités à différents groupes directement à partir de l’interface agricole. De plus, le nouveau calculateur de ROI offre une vision claire du potentiel de génération de rendement des différentes exploitations.

Fait partie de l’écosystème DeFi plus large de Smartlink

Vortex est un élément de l’écosystème DeFi plus large de Smartlink. Parmi les autres éléments importants figurent une prochaine rampe de lancement décentralisée pour Tezos et une application de jalonnement native. L’écosystème Defi de Smartlink est un élément crucial de sa plate-forme globale et un ajout à ses autres modules. La plate-forme comprend un marché décentralisé et un module de contrat intelligent d’entiercement.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent