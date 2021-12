Smartmi Air Purifier P1 : le « haut-parleur » qui purifie l’air

Avec une conception soignée rappelant celle d’une enceinte portable, ce purificateur purifie l’air d’une pièce de 10 m2 en seulement 5 minutes.

Qu’il soit clair que le Smartmi Air Purifier P1 n’est pas du tout un haut-parleur mais un purificateur d’air qui pourtant, sa forme et sa poignée l’évoque certainement. En fait, l’entreprise de fabrication elle-même utilise cet argumentaire de vente. Et c’est une bonne idée puisque, puisque cet appareil va faire partie du panorama décoratif de la maison, rendez-le le plus attrayant possible.

Univers Xiaomi

Il faut également souligner que Smartmi est une marque d’appareils connectés et intelligents qui fait partie de l’écosystème d’affaires de Xiaomi, ce qui est une garantie pour l’acheteur potentiel. Le purificateur d’air P1 est l’un des premiers produits de son catalogue à être arrivé dans notre pays, avec un autre purificateur appelé purificateur d’air sec, l’humidificateur à évaporation 2 (humidificateur) et les ventilateurs Standing Fan 3 et Fan 2S.

Conception

Le purificateur d’air P1 se distingue par son design compact et très portable. Elle a des dimensions de 22 x 36 cm (oui, comme une enceinte de taille moyenne), un poids de 3 kg et attire également l’attention par sa poignée en cuir, qui lui donne une touche différenciante et facilite son transport. Il est disponible dans les couleurs noir mat et argent, tous deux avec une finition en aluminium.

Sur la face supérieure, il intègre un panneau d’information et de contrôle composé d’un écran OLED et d’une commande tactile qui affiche des données sur la qualité de l’air et le fonctionnement général de l’appareil. Dans ce même panneau, un indicateur sous forme de pollen renseigne sur les particules PM 10 présentes dans l’air et un autre indicateur renseigne sur les PM 2.5, à partir de deux capteurs que nous décrirons ci-dessous.

Fonctionnement

Son mode de purification repose sur un filtre à particules HEPA 13, qui s’accompagne de différents systèmes pour piéger l’air et le filtrer à travers lui, puis l’expulser une fois propre. Parmi ces technologies on retrouve deux capteurs laser situés au dos de l’appareil. D’une part, le capteur laser PM 2.5, qui détecte les particules fines jusqu’à 2,5 µm de polluants, de carbone, de bactéries et de virus ; et, d’autre part, le capteur laser PM 10, qui est chargé de détecter les particules grossières entre 2,5 et 10 m, solides ou liquides, poussières, cendres, moisissures, particules métalliques, pollens ou cétrites végétaux ou animaux retrouvés dans l’air.

Sur cette base, le purificateur d’air P1 propose deux phases de purification puissantes qui permettent à la fois d’obtenir des résultats de purification ambiante et d’optimiser la durée de vie du filtre. Comme dit, il est capable de capturer les plus grosses particules, comme les cheveux, la poussière ou les poils d’animaux. Une fois qu’ils atteignent le filtre HEPA 13, il élimine 99,98 % de ces particules de poussière, de bactéries, de fumée et d’odeur (inférieures à 80 nm). Il purifie également les particules de Klebsiella Pneumoniae et H1N1 avec une efficacité de 99,50%.

Son fonctionnement en mode normal ne génère que 19 dB de bruit (beaucoup moins qu’un ventilateur à faible puissance) et propose quatre modes adaptables à différentes situations : nuit, personnalisé, mode normal et auto. En ce sens, vous pouvez programmer votre prestation par plages horaires à volonté.

Performance

Selon l’entreprise, son Purificateur d’Air P1 a un CADR (Clean Air Delivery Rate) de 250 m3/heure et de 150 m3/heure pour le pollen, il est donc capable de purifier un espace de 10 m2 en 5 minutes ; de 30 m², en 20 minutes.

Contrôle continu

L’une des facettes intelligentes de cet appareil est qu’il est capable de surveiller son fonctionnement global en fonction de l’environnement qu’il traite afin de capter les fluctuations de toxicité qui se produisent pour adapter le mode de filtrage et ainsi améliorer l’efficacité.

Lié

En tant qu’appareil connecté, il est associé au smartphone via les applications Smartmi Link et Tuya Smart, compatibles Android et iOS, pour gérer ses fonctions à distance et recevoir des informations sur la qualité de l’air ponctuelle et son évolution sur ce mobile. Le P1 peut également être contrôlé par des commandes vocales via Alexa et Google Assistant, et est compatible avec Apple Home-Kit.

179 euros

www.mismartmi.es

Gadget pense

Très bien construit car il transmet de la robustesse et sa finition est très agréable à l’oeil et au toucher, le Purificateur d’Air P1 est, par son poids, sa taille et sa facilité de transport, effectivement un purificateur entièrement portable aussi bien pour différentes pièces de votre maison que si vous voulez l’amener à un autre.

Son fonctionnement se distingue par sa discrétion car, sauf en cas de très forte pollution environnementale, il ne se fait pas entendre, même si vous êtes à côté.

La gestion de ses fonctions est très simple à la fois grâce à son écran intégré et grâce à un smartphone. Nous avons vraiment aimé la clarté des informations qu’il fournit et le détail de celui-ci.

Quand il s’agit de sa capacité à purifier l’air, nous manquons de ressources pour confirmer s’il fait réellement son travail d’élimination du pollen, de la poussière, des moisissures, etc. lorsque ces toxines ont une taille invisible pour l’homme. Mais nous pouvons confirmer que, quelques minutes après son démarrage, l’environnement sent le propre, ainsi que que la fumée de l’environnement disparaît.

Dans tout appareil d’épuration, il faut tenir compte du fait qu’il nécessite un entretien qui, dans le meilleur des cas, se limite au changement du filtre HEPA lorsque cela est nécessaire. Lorsque? Cela dépend des heures d’utilisation et de la qualité de l’air, il est donc impossible de le préciser ici. Oui, il est possible de dire que chaque filtre de remplacement du P1 a un prix de 29,90 euros.

En bref, le Smartmi Air Purifier P1 est un purificateur d’air mignon au design, avec une portabilité par drapeau et avec un système de filtration à la hauteur de son prix. Parce que vous trouverez d’autres modèles concurrents avec jusqu’à trois systèmes de filtrage mais, bien sûr, cela a inévitablement un impact sur un PVP beaucoup plus élevé.