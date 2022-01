Smartmi Heat Convector 1S, nous avons testé le chauffage silencieux et intelligent | La technologie

La société Smartmi vient de débarquer en Espagne avec une famille d’électroménagers intelligents et connectés, comprenant des purificateurs d’air, des ventilateurs, un radiateur et ce Convecteur de chaleur Smartmi 1S que nous avons testé.

Dans mon cas personnel, je dois vous dire que dans ma maison j’ai une chaudière au gaz naturel et des radiateurs dans les chambres, je contrôle tout cela avec un thermostat intelligent Nest et j’ai une consommation de gaz raisonnable avec une bonne sensation de confort.

je voulais essayer différentes options pour s’échauffer et encore plus maintenant où nous avons le télétravail plus qu’établi et, pendant la journée de travail, je ne quitte généralement pas une des pièces de chez moi.

Convecteur de chaleur intelligent Smartmi 1 taille | Poids694x448x202 mm | 5,8 kgPuissance2 200 WConsommation en veille0,9-1,4 WCommandes tactiles avec affichageIndicateurs Température | HumiditéSystèmes de protection des enfants (écran tactile) | Surchauffe | Le prix baisse de 139,99 €

Contenu du test Smartmi Heat Convector 1S :

Taille compacte et conception à l’épreuve des enfants

Dans le monde des radiateurs, ils sont tous de taille similaire. Les radiateurs soufflants sont généralement très compacts et les radiateurs à huile ou à eau sont de plus grande taille.

est Convecteur de chaleur Smartmi 1S pourrait être classé comme une étape intermédiaire avec laquelle nous pouvons obtenir le chaleur instantanée du premier et du Soyez silencieux de fonctionnement du dernier.

Son design rappelle celui d’un radiateur traditionnel, mais contrairement à lui, il ne comporte aucun élément. Il est creux et a un poids de seulement 5,8 kg et sa hauteur ne dépasse pas 45 cm.

S’il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c’est que les jambes sont peut-être trop larges, servant de système de protection anti-basculement en plus de celui intégré à l’intérieur.

D’un côté, nous avons l’interrupteur d’alimentation et l’écran tactile pour le contrôler ainsi qu’une poignée, qui se monte également de l’autre côté.

La écran tactile Il est bien contrôlé à la main et dispose de différents niveaux de luminosité. Dans mon cas, je l’ai éteint la plupart du temps depuis que je l’ai contrôlé depuis mon mobile.

le les jambes sont en plastique tandis que tout le côté est en métal pour servir de radiateur. Le système d’exploitation de ce convecteur est simple.

On a une résistance qui chauffe 72 plaques d’aluminium à l’intérieur et crée un courant de convection, captant l’air froid par le bas et montant à l’intérieur jusqu’à ce qu’il ressorte par sa grille supérieure.

Ces plaques ont une superficie totale de 4600 centimètres carrés qui chauffent l’air lors de son passage.

Concernant les systèmes de sécurité de cet appareil, on retrouve un système anti-basculement, il se trouve à l’intérieur comme un capteur d’inclinaison, pas sur les jambes.

Il a également un système de protection d’écran tactile et un système de protection thermique qui coupe l’alimentation en cas de dépassement du seuil.

Chaleur instantanée et silencieuse

Quelque chose qui fait de cet appareil une bonne option pour chauffer une pièce, c’est qu’il est complètement silencieux. Vous ne remarquerez pas, à part la chaleur, qu’il est allumé puisqu’il ne génère aucun bruit.

C’est une chaleur sèche très agréable, elle n’est pas perceptible et la convection parvient à déplacer l’air dans un mouvement très naturel qui distribue la chaleur vers la partie la plus haute de la pièce.

Il n’a pas la conception de chauffage typique qui a une grande résistance qui chauffe et un ventilateur qui force l’air à travers, comme un sèche-cheveux.

Lorsque vous l’allumez, la chaleur commence à sortir de la grille supérieure et c’est quelque chose qui est apprécié. après quelques minutes les plaques latérales commencent à devenir suffisamment chaudes pour que vous ne puissiez pas les toucher.

Dans cette image, nous voyons comment tout le côté chauffe et comment la partie la plus chaude est la partie supérieure (la grille de sortie d’air) où elle affiche une température de plus de 69 degrés.

Toute la structure latérale rayonne cette chaleur également vers l’extérieur en plus du courant d’air chaud vertical déjà mentionné.

Application très complète avec support de programmation avancé

S’il y a quelque chose que j’ai trouvé intéressant dans cette solution, ce n’est pas que nous sommes face à un système pour chauffer une pièce mais, plutôt, qu’il est intelligent, qu’il se connecte à votre connexion Wi-Fi et que vous pouvez le contrôler depuis le Application mobile Mi Home.

je veux dire que tu peux contrôle marche et arrêt ainsi que la température à laquelle vous souhaitez maintenir la pièce.

Mais cela va beaucoup plus loin, car on peut aussi contrôler la luminosité de l’écran, mettre un minuteur pour l’arrêt ou programme quand on veut qu’il s’allume.

Il convient de noter que nous n’avons pas besoin d’être à la maison pour allumer ou éteindre le Smartmi Heat Convector 1S, c’est-à-dire que nous pouvons l’allumer lorsque nous quittons le travail et la maison aura déjà une meilleure température lorsque nous rentrerons à la maison.

Et bien, quelque chose que j’ai aimé, bien que l’application laisse clairement entendre qu’ils ne sont pas responsables de cette fonctionnalité, c’est la possibilité de faire un programmation intelligente de type IFFT.

Nous pouvons définir des conditions pour les actions à effectuer, par exemple si une température est atteinte qui s’éteint et une autre dans laquelle si elle descend d’une autre température, elle s’allume et ainsi nous maintenons un environnement agréable sans dépenser autant d’électricité.

Chaque appareil de chauffage a une consommation élevée

Lors de nos tests nous avons mesuré la consommation du Smartmi Heat Convector 1S et nous avons pu constater que le consommation maximale ce que l’entreprise annonce est 2 200 W et d’après notre compteur nous ne l’avons pas dépassé.

Lorsque la température que nous avons réglée est atteinte, la consommation diminue, mais il continue à chauffer pour maintenir le système.

Lors de nos tests nous n’avons pas vu plus de 2 100W et quand la température est atteinte Nous l’avons vu descendre à environ 800-900W.

Comme nous pouvons le voir, ce n’est pas une faible consommation et il faut noter que si vous l’éteignez, la chaleur de la plaque latérale se dissipe en 5 minutes, c’est-à-dire que cela ne se produit pas comme avec les radiateurs qui maintenir la chaleur pendant un certain temps, après l’avoir éteint.

Et bien, la consommation n’est pas seulement là, et c’est que la consommation zéro n’est atteinte que lorsqu’elle est éteinte à partir de l’interrupteur physique.

S’il est allumé, même avec l’écran éteint, il a un consommation résiduelle de 1,3 – 1,5 W c’est ce qui est nécessaire pour maintenir la connexion sans fil active afin d’être contrôlé depuis l’application.

Bonne solution pour le chauffage, mais combien appréciez-vous qu’il soit intelligent ?

Nous avons testé cette solution et nous avons aimé la facilité d’utilisation et l’intégration avec l’application en plus des possibilités de personnalisation de l’horaire.

L’écran de contrôle tactile permet de configurer toutes les fonctions et tout utilisateur pourra l’utiliser sans problème.

Veste chauffante unisexe qui offre trois niveaux de chaleur : 25, 35 ou 45°C. Il fonctionne en connectant une banque d’alimentation via USB. Il est disponible dans une grande variété de tailles et en deux couleurs (noir et rouge).

Le fait est qu’en faisant une petite étude de marché, nous trouvons des solutions équivalentes, des convecteurs avec des puissances allant jusqu’à 2 000 W, avec des prix commençant à environ 40 euros comme ce modèle Orbegozo.

Nous devons nous promener pour trouver modèles avec connectivité Wi-Fi et application mobile et ici, le prix va de 120 à 130 euros. C’est-à-dire que ce modèle Smartmi Heat Convector 1S est au prix du marché.

Cependant, c’est ce que nous vous disons, si vous n’utilisez pas les fonctions intelligentes Au-delà de l’allumer et de l’éteindre, c’est presque mieux jetez un œil à un modèle bon marché et à une prise intelligente.

Si vous aimez les options de contrôle de la température, de programmation de l’heure d’arrêt et les options de programmation avancées et tout cela intégré à l’application Mi Home, alors ce modèle est une excellente option.