Smartphone de démarrage lent mais élégant

Le smartphone économique Galaxy A12 de Samsung est plus qu’une simple mise à jour itérative par rapport au Galaxy A11 – avec une batterie plus grosse, un autre appareil photo et bien plus encore à bord. Les chasseurs de valeur apprécieront également que Samsung ait réussi à maintenir son prix inférieur à 200 $. Comment ces nouvelles mises à niveau se portent-elles bien ? Découvrons-le dans notre test Samsung Galaxy A12.

Ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy A12

Ryan Haines / Autorité Android

Samsung Galaxy A12 (3 Go, 32 Go) : 179,99 $

Samsung Galaxy A12 (4 Go, 64 Go) : 189,99 $ / 169,99 £ / 179,99 € / Rs. 13 999

Samsung Galaxy A12 (6 Go, 128 Go) : 195,99 $ / Rs. 16 499

Samsung a présenté son Galaxy A12 en tant que successeur direct du Galaxy A11 en novembre 2020 avant de l’amener aux États-Unis en avril 2021. Le Galaxy A12 propose un total de six configurations différentes, à commencer par 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Cependant, seuls trois sont actuellement disponibles aux États-Unis (énumérés ci-dessus). Quel que soit votre choix, vous aurez également accès à quatre options de couleur : rouge, bleu, noir et blanc.

Notre Samsung Galaxy A12 est arrivé avec Android 10 à bord, bien que la mise à jour Android 11 avec One UI 3.1 de Samsung soit disponible via OTA. Il a également exécuté le correctif de sécurité Android du 1er juillet 2021 au moment des tests. Il devrait recevoir deux ans de mises à jour logicielles ainsi que quatre années totales de correctifs de sécurité, qui transporteront le Galaxy A12 jusqu’à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Une fois que vous avez dépassé le logiciel, vous constaterez que le SoC MediaTek Helio P35 s’éteint sur l’appareil d’entrée de gamme de Samsung. Les options de RAM et de stockage atteignent respectivement 6 Go et 128 Go, et vous pouvez aller encore plus loin avec le slot microSD. Une batterie de 5 000 mAh et un panneau HD+ de 6,5 pouces relient tout ensemble, et l’écran est livré avec une encoche Infinity-V. En Inde, il existe une variante qui remplace Helio P35 par le chipset Exynos 850 de Samsung.

Samsung a laissé tomber ses écouteurs filaires de l’emballage cette fois-ci, bien qu’il propose toujours un bloc de charge et un câble USB-C. Vous obtenez également un outil d’éjection de carte SIM et un guide de démarrage de base, au cas où vous auriez besoin d’aide pour démarrer.

Le Galaxy A12 s’intègre confortablement dans la fourchette de prix inférieure à 200 $, mais il existe de nombreux autres téléphones à considérer. Le Moto G Play et le Moto G Power de Motorola sont des noms de premier plan dans le segment, et le OnePlus Nord N200 offre un peu plus de punch si vous pouvez débourser les 240 $. Le Galaxy A32 5G de Samsung est également une bonne option, bien qu’il soit toujours plus cher à 279 $.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Les téléphones économiques semblent presque déterminés à ajouter des dos en miroir et des finitions magnétiques pour empreintes digitales pour donner un air de qualité. Heureusement, le Galaxy A12 de Samsung va à l’encontre de la tendance, optant plutôt pour une finition mate douce au toucher. J’apprécie également les arêtes diagonales surélevées, car elles ajoutent un peu d’adhérence supplémentaire à la conception globale.

Le grand écran de 6,5 pouces signifie qu’une bonne prise en main est indispensable si vous espérez sauter un étui. Bien que cet écran respecte une résolution HD +, il est toujours suffisamment grand et suffisamment clair pour rattraper vos dernières émissions. Nous ferons toujours l’éloge d’une prise casque, et les écouteurs filaires sont le meilleur moyen de profiter du son sur le Galaxy A12 par opposition au haut-parleur mono descendant.

Samsung a également décidé de laisser le lecteur d’empreintes digitales arrière du Galaxy A11 dans le passé. Au lieu de cela, le Galaxy A12 utilise une option montée sur le côté, qui est très rapide, facile à utiliser et nettoie l’apparence générale de l’appareil.

Le lecteur d’empreintes digitales latéral et la finition mate confèrent au Galaxy A12 un look épuré et une sensation haut de gamme.

Le panneau arrière est orné de la matrice de caméras de Samsung surmontée d’un tireur principal de 48 MP, qui fonctionne assez bien à l’extérieur pour un téléphone avec appareil photo économique (vérifiez plus loin dans cette revue pour des exemples). Vous pouvez également utiliser les caméras macro et ultra-larges pour plus de flexibilité. L’application de l’appareil photo est un jeu d’enfant à naviguer, même si cela peut prendre un moment ou deux pour traquer le bouton macro car il est caché dans l’onglet Plus.

One UI de Samsung est l’un des meilleurs skins Android sur le marché en ce moment, et il est aussi bon que jamais sur le Galaxy A12. En particulier, l’application Samsung Free est quelque chose comme le flux Discover de Google, mais avec un coup de pied. Au lieu de simplement offrir des nouvelles, Samsung Free rassemble Samsung TV Plus, Samsung Podcasts, Taboola News et Instant Plays en un seul endroit. Mieux encore, vous n’avez pas à dépenser un centime pour tout cela.

Le Galaxy A12 est également un assistant de batterie, du moins pour tenir la charge. Je n’ai eu aucun problème à passer deux bons jours d’utilisation entre les jeux légers, la réponse aux e-mails et la navigation sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

L’application Samsung Free peut être un ajout intéressant à l’ensemble, mais Samsung ne s’est pas arrêté là pour décider combien ajouter à sa prise sur Android. Malheureusement, il existe des tas d’applications supplémentaires sur le Galaxy A12 qui prennent principalement de la place. Il est livré avec une suite complète d’applications Google ainsi que des applications Samsung qui entraînent beaucoup de redondance. Il existe même des options Microsoft comme Office, OneDrive et Outlook. Vous rencontrerez également Shop Samsung, Galaxy Shop et Galaxy Store – combien de personnes ont réellement besoin de deux magasins Samsung et d’une alternative au Play Store ?

La bonne nouvelle est que vous pouvez désinstaller au moins le ballonnement basé sur Microsoft, mais cela ne fait pas grand-chose pour aider la tendance du Galaxy A12 à prendre du retard. Helio P35 de MediaTek ne semble pas toujours à la hauteur de la tâche d’alimenter l’écran de 6,5 pouces, et sauter entre les applications ne fait que ralentir davantage les choses. La RAM et le stockage limités n’aident pas, vous voudrez peut-être regarder la version de stockage de 4 Go de RAM/64 Go si vous pouvez la trouver.

Trois suites d’applications différentes, deux boutiques d’applications différentes et une paire de boutiques Samsung, c’est tout simplement trop.

Bien que Samsung ait intégré un objectif principal solide sur le Galaxy A12, les options périphériques amusantes ne sont pas toujours en bon état. L’objectif macro n’offre que 2 MP, et il a fallu plusieurs tentatives pour obtenir l’exemple d’image assez clair ci-dessous. Vous ne trouverez pas non plus de mode nuit dédié sur le Galaxy A12, vous devrez donc probablement subir quelques essais et erreurs au-delà des heures de clarté.

Alors que tous les téléphones ajoutent un peu de magie après avoir appuyé sur le déclencheur, le résultat final des photos prises sur le Galaxy A12 était souvent nettement meilleur que ce que l’application appareil photo montrait. Par exemple, l’image en faible luminosité ci-dessous semblait nettement plus sombre lorsque j’ai appuyé sur le déclencheur, et aucune des images de la comparaison n’avait l’air aussi nette que ce que vous voyez. La plupart du temps, cela s’est avéré être une belle surprise à la fin, mais cela rend le jugement de votre tir un peu délicat. Le mode portrait n’était pas non plus excellent pour la détection des contours, comme vous pouvez le voir dans l’échantillon autour de mes cheveux.

Samsung a peut-être installé une batterie solide dans son Galaxy A12, mais les vitesses de charge de 15 W sont terriblement sous-alimentées, même pour un téléphone bon marché comme celui-ci. Je n’ai pu passer de 3% à 23% de charge qu’au bout de 30 minutes, avec une charge complète prenant plus de deux heures.

Exemples d’appareils photo Samsung Galaxy A12

Une macro image d’une figure d’argile Une image à faible luminosité d’un cerf Une image en gros plan de fleurs Une image zoom 4x de cygnes Un selfie standard pris avec le Galaxy A12 Un selfie de portrait pris avec le Samsung Galaxy A12

Spécifications du Samsung Galaxy A12

Écran Samsung Galaxy A12

6,5 pouces

PLS IPS

1600 x 720 (20:9)

Processeur

MediaTek Helio P35

RAM

2 Go jusqu’à 6 Go

Espace de rangement

32 Go jusqu’à 128 Go

Appareils photo

Caméra quad arrière :

48MP de large (f/2.0)

5MP ultra-large (f/2,2)

Macro 2MP (f/2.4)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

8MP (f/2,2)

Batterie

5 000 mAh

Charge filaire 15W

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

Mise à jour vers Android 11 disponible

Samsung One UI 3.1

Dimensions

6,46 x 2,98 x 0,35 pouces

(164 x 75,8 x 8,9 mm)

7.23oz (205g)

Couleurs

Le noir

blanche

Bleu

rouge

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales latéral

Reconnaissance de visage

Test du Samsung Galaxy A12 : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Samsung Galaxy A12 est une solide mise à niveau par rapport au Galaxy A11 à presque tous les égards. Ce que ce téléphone économique apporte à la table est un bon appareil photo principal de 48 MP, une excellente autonomie de la batterie et le logiciel One UI clair et attrayant de Samsung. Malheureusement, les caméras périphériques manquent de punch et les performances lentes peuvent être frustrantes, mais ce sont des compromis attendus à ce niveau de prix.

Le Samsung Galaxy A12 est une mise à niveau par rapport au Galaxy A11 dans presque tous les sens et convient parfaitement à quelqu’un qui achète son premier smartphone.

Nous avons mentionné que le Galaxy A12 atterrit juste autour du Moto G Power de Motorola (249 $) et du Moto G Play (169 $), et il convient bien à quelqu’un qui achète son premier smartphone. L’absence de 5G limite ses perspectives d’avenir, même si vous pouvez essayer le OnePlus Nord N200 (239 $) ou faire des folies sur le Galaxy A32 5G de Samsung (279 $) si vous souhaitez profiter des vitesses de pointe. Le Galaxy A12 de Samsung est également disponible sur Verizon, US Cellular et AT&T.

Samsung Galaxy A12

Le Galaxy A12 a repris là où le Galaxy A11 s’était arrêté, avec un appareil photo supplémentaire, une batterie plus grosse et un nouveau panneau arrière texturé. Prenez le vôtre avec son écran Infinity-V et voyez ce que Samsung peut faire.