Smartphone d’entrée de gamme Micromax In 2b avec deux caméras, batterie de 5 000 mAh lancé en Inde : spécifications, prix, autres détails

La marque locale Micromax a lancé le In 2b, un smartphone d’entrée de gamme avec deux caméras et une grande batterie de 5 000 mAh. L’In 2b fait suite à l’In 1b de l’année dernière. Le téléphone commence à 7 999. À son prix, l’In 2b rivalisera avec le numéro Redmi et les téléphones de la série A de Xiaomi ainsi qu’avec les appareils de la série C de Realme.

Le In 2b sera disponible en Inde à partir du 6 août. Micromax vendra le téléphone via Flipkart et son propre site Web, Micromaxinfo.com.

Prix ​​Micromax In 2b Inde

L’In 2b se déclinera en deux configurations. Un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera Rs 7 999. Un modèle avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage sera disponible pour Rs 8 999.

Spécifications et caractéristiques du Micromax In 2b

Le In 2b est un téléphone d’entrée de gamme avec un corps tout en plastique et un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Micromax le proposera dans une multitude de couleurs, notamment le noir, le bleu et le vert.

En parlant de spécifications, l’In 2b a un écran 720p de 6,52 pouces avec une encoche de style goutte d’eau. Sous le capot, il possède un chipset Unisoc T610 à 8 cœurs associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC 5.1. Ceci est extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est une version presque stockée d’Android 11.

Pour la photographie, l’In 2b dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière. Il y a un appareil photo principal de 13 MP et un autre appareil photo de 2 MP pour la photographie de portrait. Sur le devant, il a un tireur selfie 5MP.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge USB Type-C 10 W.

Micromax prend un autre tournant chez Xiaomi et Realme dans son nouveau retour sur le marché indien des smartphones. Ce n’est que récemment qu’il avait lancé le smartphone In 1 avec un prix de départ de Rs 9 999. En plus de leur prix d’entrée de gamme, Micromax vante également le logiciel sur ses nouveaux téléphones économiques en promettant de ne diffuser aucune publicité, ce qui a été une pomme de discorde pour de nombreux acheteurs en ce qui concerne les téléphones de leurs homologues chinois.

