Smartphone pour Snapdragon Insiders, nouveau pack de mobiles et écouteurs haut de gamme pour les utilisateurs enthousiastes | La technologie

La société Qualcomm vient d’annoncer un pack de smartphone, étui, chargeur et véritables écouteurs sans fil proposant les dernières nouveautés du marché. Il s’agit d’un mobile fabriqué par ASUS avec une puce Snapdragon 888 et un casque compatible avec Snapdragon Audio.

Si vous faites partie de ceux qui recherchent un mobile avec un logiciel aussi propre que possible et avec les meilleures spécifications, Qualcomm a décidé de se lancer et de se lancer avec À SES un smartphone qui promet de la puissance et des fonctionnalités de pointe, dans un package complet comprenant également des écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Ce n’est pas un pack cheap, oui, puisque si on parle d’un mobile exclusif, au design marquant, on évolue normalement dans la fourchette des 1 000 euros.

Si nous ajoutons des écouteurs haut de gamme, nous passons au prix de vente conseillé en Europe de 1 299 euros que cela a Smartphone pour les initiés Snapdragon.

Smartphone pour Snapdragon InsidersAfficher panneau 6,78 ” | Format 20.4: 9 | OLED avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et profil BT.2020 | Résolution de 2 448 x 1 080 pixels | 1 200 nits de pointe | Processeur Gorilla Glass VictusSnapdragon 888 mémoire RAM 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go UFS 3.1 Caméras principales 64 Mpx f / 1.8 PDAF principal | 12 Mpx grand angle f / 2.2 avec macro 4cm | 8 Mpx 3x téléobjectif Caméra frontale 24 Mpx Batterie 4000 mAh | Chargeur QC 5.0 jusqu’à 65W Système d’exploitation Android 11 Dimensions et poids 173,15 x 77,25 x 9,55 mm | 210 grammes Haut-parleurs audio stéréo, prise en charge du son Snapdragon, quad mic HDR Connectivité Wi-Fi 6E, BT 5.2, 5G, double SIM, NFC, Wi-Fi DirectGPSGPS (L1 / L5) | GLONASS (L1) | BDS (B1 / B2a) | GALILEO (E1 / E5a) | QZSS (L1 / L5) | NavIC (L5) ExtrasSonic gen 2 Capteur d’empreintes digitales 3D à l’arrière | Logo Snapdragon illuminé à l’arrière Contenu de la boîteTéléphone portable | Chargeur QC 5.0 65W | Étui | Casque sans fil Master & DynamicPrix 1 299 euros

Comme nous pouvons le voir, nous sommes confrontés à un smartphone doté de fonctionnalités de pointe dans de nombreuses sections, il coïncide avec un mobile ASUS que nous avons testé dans Computerhoy, le ASUS ROG Phone 5. Les deux partagent un écran avec une actualisation de 144 Hz, une résolution AMOLED et FullHD + .

Qualcomm a doté de rien de moins que 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne UFS 3.1 à ce mobile et on pourrait dire que c’est la caractéristique qui se démarque par rapport aux autres alternatives sur le marché avec Snapdragon 888.

En termes de design, ce mobile se présente avec de grandes dimensions, compte tenu de sa grande Écran de 6,78 pouces de diagonale et un poids qui dépasse les 210 grammes. Comme on peut le voir, la finition est en bleu, avec des détails sur les boutons et autour de la caméra en rouge, couleur Snapdragon.

La partie arrière se distingue par l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales et sous celle-ci une zone transparente qui révèle le logo Snapdragon qui s’illumine, ce que nous avons également vu sur le ROG Phone 5.

Dans la section caméras, ce mobile permet l’enregistrement vidéo 4K et 8K et même faire un Suivi du sujet par IA et zoom automatiquement pour ne pas le perdre de la scène. La configuration de la caméra arrière est un pack de trois capteurs :

Capteur principal 64 Mpx f/1.8 Sony IMX686 Capteur grand angle 12 Mpx IMX363 8 Mpx Zoom téléobjectif 3x

La caméra frontale est de 24MP identique à celle du ASUS ‘ROG Phone 5, nous ne nous attendons donc pas à des différences à ce stade.

Quelque chose que Qualcomm a souligné lors de la présentation est que le mobile n’est livré avec aucun logiciel supplémentaire, ce qui est Android 11 propre, c’est-à-dire les services AOSP + Google et c’est tout. Expérience similaire au Google Pixel, donc.

Ce mobile ne vient pas seul et c’est qu’en plus d’un Chargeur 65W QC5.0 qui vous permet de recharger votre mobile en 52 minutes (4 000 mAh) est livré avec un bumper pour protéger les côtés et un casque Master & Dinamic.

Ces écouteurs ont suppression active du bruit et ils sont également compatibles avec l’audio haute définition Snapdragon Sound.

Comme on le voit, c’est un pack très complet et comme un grand avantage, nous avons un logiciel complètement propre et la configuration matérielle la plus puissante du moment.

le le prix, oui, on l’a trouvé (sans l’avoir essayé) quelque chose au-dessus de l’attendu, puisque, par exemple, le ROG Phone 5 peut être acheté pour 300 à 400 euros de moins et en termes de performances, ils seront au même niveau.

On aimerait pouvoir tester en profondeur la configuration de sa caméra ainsi que l’autonomie, puisque, a priori, 4 000 mAh nous semble quelque chose d’ajusté pour un mobile si puissant et avec un si grand écran. Ce qui est clair c’est que c’est une excellente option pour les amateurs de l’expérience Android que nous avons obtenue avec les mobiles Pixel de Google.