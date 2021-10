Smartphones : Diwali ne sera pas dhamaka cette année ; pénurie de puces susceptible d’avoir un impact sur les lancements festifs d’électronique grand public

in

IDC a indiqué que des fonderies dédiées ont été allouées pour le reste de l’année, avec une utilisation de la capacité à près de 100 %.

La pénurie actuelle de semi-conducteurs et de composants électroniques connexes, qui a également touché l’Inde, est susceptible de gâcher la saison des festivals pour les fabricants de smartphones et les acteurs de l’électronique grand public, car les analystes prévoient moins de lancements et une hausse des prix de l’ordre de 5 à 8 %.

Counterpoint Research a révisé à la baisse ses chiffres d’expédition de smartphones pour l’année civile 2021 à 6% à 1,4 milliard d’unités. Il avait précédemment prévu une croissance annuelle de 9%. L’industrie des smartphones était sur le point de connaître un fort rebond cette année après que Covid a durement frappé le marché en 2020.

« Les vendeurs de smartphones ont passé d’importantes commandes de composants à partir de la fin de l’année dernière, et la demande des consommateurs provenant des achats de remplacement retardés a soutenu le marché au premier trimestre. Cependant, certains constructeurs et fournisseurs de smartphones déclarent n’avoir reçu que 80% de leurs volumes demandés sur des composants clés au cours du deuxième trimestre 2021, et la situation semble s’aggraver à mesure que nous avançons au troisième trimestre 2021 », a déclaré la société d’études de marché.

Certains fabricants de smartphones affirment désormais qu’ils ne reçoivent que 70 % de leurs demandes, ce qui crée de multiples problèmes. Counterpoint Research estime que 90 % de l’industrie est touchée, ce qui aura un impact sur les prévisions du second semestre 2021.

Dans un rapport publié le mois dernier, IDC a déclaré que l’industrie des semi-conducteurs connaîtra une normalisation et un équilibre d’ici le milieu de 2022, avec un potentiel de surcapacité en 2023 alors que des extensions de capacité à plus grande échelle commenceront à être mises en ligne vers la fin de 2022.

IDC a indiqué que des fonderies dédiées ont été allouées pour le reste de l’année, avec une utilisation de la capacité à près de 100 %. La capacité initiale reste limitée, mais les fournisseurs sans usine obtiennent la production dont ils ont besoin de leur partenaire de fonderie. La fabrication frontale commence à répondre à la demande au 3e trimestre ; cependant, des problèmes et des pénuries plus importants persisteront dans la fabrication et les matériaux en aval.

Counterpoint a également reconnu que la pénurie de semi-conducteurs se poursuit et que malgré les fonderies fonctionnant à pleine capacité pendant plusieurs trimestres, l’industrie des smartphones est affectée. Les composants qui étaient autrefois entièrement stockés dans l’entrepôt sont au plus bas et les nouveaux composants n’arrivent pas comme demandé.

« Dans le cas des processeurs d’application, l’un des éléments les plus cruciaux des smartphones, la pénurie a été déclenchée par les faibles taux de rendement des nouvelles lignes de fabrication. La situation semblant persister, cela a provoqué une réaction en chaîne dans toute l’industrie. Des fournisseurs comme Qualcomm et Mediatek s’appuient sur ces fonderies et les problèmes de fabrication se traduisent par une diminution du nombre de processeurs fournis, ce qui, à son tour, affecte les fabricants de smartphones », a-t-il ajouté.

Un cadre supérieur d’une grande entreprise de smartphones a déclaré : « La demande est forte et elle persistera pendant la saison des festivals. Ce que nous attendons, ce sont moins de lancements et d’offres. De plus, étant donné que les prix des matières premières et des composants ont augmenté de 1 à 4 % et qu’il y a une pénurie de puces, les entreprises peuvent augmenter les prix, bien que de l’ordre de 5 à 8 %.

Par exemple, Reliance Jio a retardé ses plans de lancement du nouveau smartphone en raison de la crise des puces, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un autre problème est la pénurie de conteneurs et l’augmentation des frais de transport en Chine, ce qui a également un impact sur les marges.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.