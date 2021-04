Smartphones: la seule entreprise de Samsung à se qualifier sous PLI

Au total, 10 entreprises – cinq mondiales et cinq locales – ont été sélectionnées pour le programme PLI qui a débuté en août 2020, et ont dû atteindre l’objectif fixé pour les ventes supplémentaires de marchandises au cours de l’exercice 21 par rapport à l’année de référence, c’est-à-dire l’exercice 20.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) n’ayant jusqu’à présent pas accepté de reconduire les objectifs de ventes supplémentaires pour les candidats au programme d’incitation lié à la production de smartphones, la grande entreprise sud-coréenne Samsung Electronics est devenue la seule entreprise à se qualifier pour bénéficier d’incitations pour la première année. (FY21).

Des sources ont déclaré que Samsung avait été en mesure de réaliser des ventes supplémentaires au cours de l’exercice 21 au cours de l’année de base d’environ 15000 crores de roupies, ce qui est également le plafond pour profiter de l’incitatif. La dépense totale pour le PLI pour smartphone sur cinq ans est de Rs 40,951 crore et l’incitation varie d’environ 4 à 6% par an. Pour FY21, l’incitation totale était de Rs 5,334 crore. Le seuil pour se qualifier pour l’incitatif était des ventes supplémentaires de Rs 4 000 crore et un maximum de Rs 15 000 crore. Cela signifie que Samsung obtiendra Rs 900 crore (6% de Rs 15 000 crore) comme incitation du gouvernement pour le premier exercice.

Étant donné que les trois autres candidats – Foxconn, Rising Star et Wistron, tous sous-traitants d’Apple – dans la catégorie mondiale n’ont pas été en mesure d’atteindre leur objectif de ventes supplémentaires, ils n’obtiendraient aucune incitation pour l’exercice fiscal. Si Samsung avait franchi la barre des 15000 crores de Rs, il aurait même obtenu un montant supplémentaire en guise d’incitation du montant non affecté, entraînant une sous-performance des trois autres.

Comme indiqué précédemment, l’organisme industriel India Cellular Electronics Association (ICEA) a soumis une proposition à MeitY pour reconduire les objectifs de vente pour la première année. Samsung, cependant, n’est pas membre de cet organisme.

La raison invoquée par ICEA pour le renversement est le blocage des approvisionnements en composants, les restrictions de voyage en raison de la suspension des vols internationaux, etc. l’année dernière en raison du verrouillage, qui a retardé la production des nouvelles unités. La proposition de roulement concerne les unités qui ont atteint leurs objectifs d’investissement mais qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs de vente pour mars 2021.

L’avantage de Samsung sur les sous-traitants d’Apple était de disposer d’une usine en activité en Inde alors que cette dernière avait besoin de déplacer des unités depuis la Chine.

Le programme PLI a fixé des objectifs différents pour les fabricants étrangers comme Apple et Samsung et les acteurs indiens comme Lava et Micromax. Au cours de la première année – FY21 – les acteurs étrangers ont dû investir 250 crore Rs et fabriquer des produits d’une valeur de 4 000 crore Rs de plus que l’année précédente. Les téléphones fabriqués par des joueurs étrangers devraient avoir une valeur de facture supérieure à 15 000 roupies. Dans le cas des joueurs indiens, l’objectif d’investissement est de Rs 50 crore et ils étaient tenus de fabriquer des téléphones d’une valeur de Rs 500 crore la première année.

La formule suggérée par ICEA est la suivante: pour FY21 contre Rs 4.000 crore, le demandeur, dit qu’il n’a atteint que Rs 2.000 crore et il y a un manque à gagner de Rs 2.000 crore, selon la recommandation, la société devrait être payée 6% sur Rs 2.000 crore et le solde Rs 2000 crore, le demandeur peut choisir d’ajouter les critères de chiffre d’affaires incrémentiel dans l’un des FY22 ou FY23. Cela garantira que les objectifs de production sur la période de cinq ans ne seront pas réduits. Par conséquent, l’esprit du PLI resterait intact.

L’ICEA a désormais saisi le ministère des Finances, Niti Aayog et le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) de la question du transfert. Mais jusqu’à présent, aucune décision d’accorder le roulement n’a été prise. Il y a un comité habilité (CE), qui est un organe interministériel qui a le pouvoir de réviser les taux d’incitation, les segments cibles, les plafonds et les critères d’éligibilité du système PLI pour les téléphones. Il comprend le PDG de Niti Aayog ainsi que les secrétaires des départements des affaires économiques, des dépenses, des recettes, du MeitY, du DPIIT et de la direction générale du commerce extérieur (DGFT).

