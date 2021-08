Smartphones lancés en août 2021 en Inde

Au mois d’août en Inde, nous avons assisté au lancement de plus de dix nouveaux smartphones. Bien que les chiffres ne soient pas aussi importants qu’en juillet, ce fut tout de même un mois chargé. Le mois a commencé avec le lancement du téléphone économique Infinix Smart 5A et le dernier téléphone à être lancé était le Vivo Y33s.

Au cours de la première moitié du mois, nous n’avons vu que quatre lancements de téléphones 一 Infinix Smart 5A, Vivo Y53s, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Plus tard, les appareils Moto Edge 20 et Edge 20 Fusion ont été dévoilés.

Realme a lancé sa série GT en Inde avec le produit phare Realme GT et le milieu de gamme Realme GT Master Edition. Samsung a également lancé un nouvel appareil 5G de milieu de gamme, le Galaxy M32 5G. L’un des lancements les plus attendus du mois, l’Asus 8z n’a pas été dévoilé en Inde.

Jetons un coup d’œil à tous les smartphones lancés au mois d’août 2021.

Combien de smartphones ont été lancés en Inde en août ? 一 Environ 11 nouveaux téléphonesQuelle entreprise a lancé la plupart des téléphones en août 2021 ? Samsung (3)Le téléphone le plus cher pour août 2021 ? Samsung Galaxy Z Fold 3

Infinix intelligent 5A

(Crédit image : Flipkart)

Premier téléphone à être lancé au mois d’août, l’Infinix Smart 5A est un téléphone abordable dont le prix est inférieur à Rs 8 000. Le téléphone est livré avec un écran HD+ de 6,52 pouces, une grosse batterie de 5 000 mAh et est alimenté par le chipset MediaTek Helio A20.

De plus, l’Infinix Smart 5A est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Midnight Black, Quetzal Cyan et Ocean Wave et mesure 8,7 mm et pèse 183 grammes. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, une triple caméra arrière et une caméra selfie 8MP.

Vivo Y53

(Crédit image : Vivo)

Le Vivo Y53s est un téléphone de milieu de gamme de Vivo dans la série Y et est le successeur du Vivo Y52. Il est livré avec un écran LCD FHD+ de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et il est alimenté par un processeur MediaTek Helio G80.

Le Vivo Y53s est disponible dans la seule variante 8 Go + 128 Go. Dans le département optique, l’appareil est livré avec un appareil photo principal de 64 MP, un tireur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le Vivo Y53s est livré avec une caméra selfie 16MP. Enfin, l’appareil contient une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W.

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3

(Crédit image : Samsung)

Le lancement le plus important et le plus attendu du mois est sans aucun doute le lancement de Samsung. Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont moins chers que les modèles de dernière génération. Les deux modèles sont livrés avec une conception améliorée et des mises à niveau mineures en termes de matériel.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est désormais doté d’un indice IPX8 et d’une protection Gorilla Glass pour une durabilité accrue. Il dispose d’un écran principal de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la technologie Eco² OLED et d’une caméra sous-écran, tandis qu’un écran de couverture de 6,2 pouces, également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend également en charge la saisie S Pen.

L’appareil est alimenté par Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. La batterie est évaluée à 4 400 mAh et prend en charge une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 11 W. Les appareils photo comprennent un tireur principal de 12 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est livré avec un écran pliable de 6,7 pouces et un grand écran de couverture de 1,9 pouces. Il bénéficie également de la protection Gorilla Glass Victus et de la certification IPX8. L’appareil est alimenté par Snapdragon 888, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Les caméras comprennent un tireur principal de 12 MP et un objectif ultra-large de 12 MP, ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant. Les autres caractéristiques comprennent des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une batterie de 3 300 mAh.

Série Moto Edge 20

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

La série Moto Edge 20 a été dévoilée dans le monde au cours de la dernière semaine de juillet et la même chose est lancée en Inde le 17 août. Le Moto Edge 20 et le Moto Edge 20 Fusion seront lancés en Inde. Le Moto Edge 20 Fusion est une version modifiée du Moto Edge 20 Lite.

Le Moto Edge 20 est le téléphone 5G le plus fin avec une épaisseur de 6,99 mm. Le téléphone est alimenté par Snapdragon 778G SoC, 8 Go de RAM et sera livré avec un écran de 144 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. Dans le département optique, le Moto Edge 20 est livré avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large et macro de 16 MP et un téléobjectif 3x de 8 MP avec OIS.

D’autre part, le Moto Edge 20 Fusion est livré avec un écran AMOLED 10 bits à 90 Hz, un appareil photo principal de 108 MP et est alimenté par le SoC MediaTek Dinmensity 800U. Les deux téléphones fonctionnent sur Android 11 OS et disposent d’un tireur selfie 32MP.

Série Realme GT

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Véritable téléphone phare de Realme, le Realme GT a finalement été lancé en Inde. Avec le Realme GT, le Realme GT Master Edition a également été dévoilé en tant qu’acolyte. Le Realme GT apporte des fonctionnalités telles que Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS 3.1, un écran AMOLED de 6,43 pouces à 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide de 65 W. Vous obtenez également des snappers macro 64MP principaux, 8MP ultra-larges et 2MP et un tireur selfie 16MP.

D’autre part, le Realme GT Master Edition est alimenté par un Snapdragon 778G et dispose d’un écran 120 Hz, d’une triple caméra 64 MP, d’une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W et d’une caméra selfie de 32 MP.

Samsung Galaxy M32 5G

(Crédit image : Amazon)

Le nouveau téléphone 5G de Samsung fait partie de la série M. Le nouveau Samsung Galaxy M32 5G sera livré avec le chipset Dimensity 720, un nouveau chipset pour l’Inde. Il dispose d’un écran V de résolution HD+ de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Vous disposez également de 12 bandes 5G à prendre en charge en Inde.

En termes d’appareils photo, le Samsung Galaxy M32 5G est livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 48 MP accompagné d’un objectif ultra grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, il dispose d’un capteur d’appareil photo 13MP. Il est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide de 15 W.

Autres

téléphones lancés en août 2021 :

Date de lancement du téléphonePrixInfinix smart 5Aaoût 2Rs 6 499Galaxy Z Fold 3août 11Rs 1,49 999Galaxy Z Flip 3 août 11Rs 84 999Moto Edge 20août 17Rs 21 499Moto Edge 20 Fusionaoût 17Rs 29 999Realme GTaoût 18Rs 37 999Realme GT Master Editionaoût 18Rs C21999Rs 24 août C21999R Samsung Gakaxy M32 5GAoût 25Rs 20 999

