Smartphones lancés en juillet 2021 en Inde : OnePlus Nord 2, Poco F3 GT, Reno 6, etc.

Les lancements de smartphones au mois de juillet étaient similaires à ce que nous avions vu au mois de juin. Avec 15 lancements de smartphones environ au mois de juillet 一 nous avons eu environ 30 lancements de smartphones au cours des 60 derniers jours seulement.

La plupart des téléphones lancés en juillet avaient un prix supérieur à 10 000 roupies, mais nous avions des téléphones abordables de Tecno et Micromax. Le téléphone vedette du mois était le OnePlus Nord 2 avec le téléphone très attendu de Poco, le Poco F3 GT.

Nokia a lancé son tout premier smartphone de la série G en Inde, tandis que Samsung a lancé trois nouveaux smartphones, chacun des séries Galaxy A, M et F. Oppo, quant à lui, a lancé sa gamme phare, les Reno 6 et Reno 6 Pro. Vivo a également ajouté un nouveau smartphone de la série Y avec 5G et Xiaomi a lancé son premier téléphone 5G de la série Redmi, le Redmi Note 10T.

Étonnamment, Realme n’a lancé aucun nouveau smartphone majeur. Mais, la société devrait lancer la série Realme GT en août. Jetons un coup d’œil à tous les smartphones lancés au mois de juillet.

Couper à la chasse:

Combien de smartphones ont été lancés en Inde en juillet ? 一 Environ 15 nouveaux téléphonesQuelle entreprise a lancé la plupart des téléphones en juin 2021 ? Samsung (3)Le téléphone le plus cher pour juillet 2021 ? Oppo Reno 6 Pro

Nokia G20

(Crédit image : Amazon)

Le premier lancement majeur du mois a été le Nokia G20 一 qui a eu un lancement discret. La société n’a pas organisé d’événement de lancement. Pour ceux qui sont préoccupés par les spécifications, le Nokia G20 va décevoir 一 car les spécifications ne vous impressionneront en aucun cas. Il fonctionne sur un ancien processeur Mediatek G35 avec 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Vous bénéficiez également d’un écran HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

En termes d’appareil photo, le Nokia G20 arbore un appareil photo principal de 48 MP, un capteur ultra-large de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un appareil photo macro de 2 MP. À l’avant, l’appareil est livré avec un tireur selfie 8MP. L’appareil est alimenté par une batterie de 5 050 mAh qui prend en charge une charge de 10 W via un port de type C.

La précommande du Nokia G20 commence le 7 juillet en Inde

Samsung Galaxy F22

Le Samsung Galaxy F22 est livré avec un écran Super AMOLED à 90 Hz (Crédit image: Flipkart)

Ce premier smartphone de la série F à proposer un écran AMOLED et une combinaison de taux de rafraîchissement élevé 一 le Galaxy F22 est livré avec un écran de 6,4 pouces à 90 Hz, mais avec une résolution HD+. MediaTek Helio G80 alimente l’appareil qui est associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

De plus, l’appareil est soutenu par une batterie de 6 000 mAh et un chargeur intégré de 15 W et le téléphone prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 W. Dans le département optique, les fonctionnalités du Samsung Galaxy F22 sont livrées avec un appareil photo principal de 48 MP, un appareil photo ultra grand angle de 8 MP, une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a un tireur selfie 13MP sur le devant.

Samsung Galaxy F22 avec écran AMOLED 90 Hz, batterie 6000 mAh lancée

Oppo Reno 6 série

(Crédit image : Avenir)

Successeur de la série Reno 5, les Reno 6 et Reno 6 Pro ont été officiellement dévoilés en Inde. Avec le lancement, le MediaTek Dimensity 900 a également fait ses débuts officiels en Inde et le Reno 6 a remporté la couronne en tant que premier téléphone en Inde à présenter le même. Le Reno 6 utilise le Dimensity 900 et le modèle Pro utilise le Dimensity 1200.

Le Reno 6 vanille est livré avec un appareil photo principal de 64 MP, un capteur ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP tandis que le Reno 6 Pro offre un capteur macro supplémentaire de 2 MP. Les deux téléphones sont livrés avec un appareil photo selfie 32MP. Le Reno 6 contient une batterie de 4 300 mAh tandis que le Reno 6 Pro apporte une batterie légèrement plus grande de 4 500 mAh 一 les deux sont livrés avec un chargeur rapide de 65 W. Les deux téléphones sont livrés avec un écran OLED de 6,5 pouces qui présente un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

La série Oppo Reno 6 lancée en Inde avec les chipsets MediaTek Dimensity

Tecno Camon 17 et 17 Pro

(Crédit image : Tecno)

Le Tecno Camon 17 affiche un écran FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz et le Camon 17 Pro est livré avec un écran FHD+ 90 Hz de 6,8 pouces. La variante Pro est le processeur MediaTek G95 tandis que le Camon 17 est alimenté par un processeur de jeu MediaTek Helio G85.

Dans le département appareil photo, le Camon 17 est livré avec un appareil photo principal de 48 MP et la variante Pro est livrée avec un tireur de 64 MP. Le Camon 17 est livré avec un appareil photo selfie de 16 MP tandis que le 17 Pro est livré avec un appareil photo selfie de 48 MP.

Enfin, les deux téléphones disposent d’une batterie de 5 000 mAh, mais la variante vanille dispose d’une prise en charge de charge rapide de 18 W tandis que la variante Pro prend en charge une charge rapide de 33 W.

Vivo Y72 5G

(Crédit image : Vivo)

Dernière offre 5G de Vivo, le Y72 5G est alimenté par un processeur Octa-Core Snapdragon 480 et il est livré avec un écran LCD Full HD+ de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Dans le département optique, il existe un appareil photo principal de 48 MP avec une ouverture f/1,79 et un appareil photo de profondeur de 2 MP tandis qu’un appareil photo de 8 MP gère les selfies.

Il y a une unité de batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W et elle est également livrée avec un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et dispose d’un port pour casque de 3,5 mm, et elle fonctionne sous Android 11.

Le smartphone Vivo Y72 5G avec Snapdragon 480 lancé en Inde

Redmi Note 10T 5G

(Crédit image : Xiaomi)

Le Redmi Note 10T est le nouveau membre de la famille qui est une version renommée du Redmi Note 10 5G qui a également été lancé sous le nom de Poco M3 Pro en Inde le mois dernier. Les Poco M3 Pro 5G, Redmi Note 10 5G et Redmi Note 10T 5G 一 partagent tous les mêmes spécifications. Il s’agit également du tout premier appareil de la série Redmi Note 10 avec 5G en Inde.

Le Redmi Note 10T arbore un écran Full HD+ 90Hz de 6,5 pouces et l’appareil est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 700 et dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Dans le département optique, le Redmi Note 10T est livré avec un appareil photo principal de 48MP, une macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP. Il y a un tireur selfie 8MP sur le devant.

Lancement du smartphone Redmi Note 10T 5G en Inde avec un écran 90 Hz et un appareil photo 48 MP

Samsung Galaxy M21 Édition 2021

(Crédit image : Amazon)

Le Samsung Galaxy M21 2021, lancé dans le cadre de la vente du jour Amazon Prime, sera mis en vente à partir du 26 juillet. Le téléphone est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces et le Galaxy M21 2021 Edition comportera un grand 6 000 mAh avec Charge 15W.

L’appareil sera livré avec un capteur principal Samsung GM2 de 48 MP, une caméra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Sur le devant, il y a un tireur de 20MP pour les selfies. À l’intérieur, l’appareil est alimenté par un processeur interne Exynos 9611 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En termes de logiciel, nous nous attendons à ce que l’appareil fonctionne sur Android 11 basé sur OneUI 3.0.

Lancement du Samsung Galaxy M21 2021 Edition : prix, spécifications et disponibilité

OnePlus Nord 2

Image 1 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 4 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 5 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 6 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 7 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh) Image 8 sur 8

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Nous n’aurions pas tort d’appeler celui-ci le lancement le plus attendu du mois. Le OnePlus Nord 2 est alimenté par un chipset Dimensity 1200 AI avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le téléphone est livré avec un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une batterie de 4 500 mAh et un chargeur rapide de 65 W plus rapide sont également inclus

La plus grande mise à niveau vient en termes d’optique, le Nord 2 est livré avec un capteur Sony IMX766 50MP comme caméra principale, un capteur ultra-large 8MP et un objectif mono 2MP. Le tireur Sony IMX615 32MP gérera les selfies.

Lisez notre Avis sur OnePlus Nord 2

Poco F3 GT

Image 1 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 2 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 3 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 4 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 5 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 6 sur 7

(Crédit image : Aakash Jhaveri) Image 7 sur 7

(Crédit image : Poco)

Le Poco F3 GT est rebaptisé Redmi K40 Gaming phone en provenance de Chine, lancé il y a quelques mois. Il est alimenté par le chipset Dimensity 1200 et arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, une certification HDR10+ et une couleur 10 bits. Côté audio, il y a deux haut-parleurs stéréo avec certification Sound by JBL, Dolby Atmos et Hi-Res.

Il s’agit d’un appareil centré sur le jeu avec des boutons d’épaule rétractables pour les jeux, une chambre à vapeur pour la gestion thermique, un moteur de vibration 4D pour l’haptique, un placement d’antenne personnalisé, etc. Dans l’espace de l’appareil photo, le Poco F3 GT sera livré avec un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil de prise de vue macro de 2 MP. Le téléphone abrite une grande batterie de 5 065 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W.

Lisez notre Test du Poco F3 GT

Samsung Galaxy A22 5G

(Crédit image : Samsung)

Le Samsung Galaxy A22 5G arborera un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces. Sous le capot, l’appareil est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 700, ce qui en fait également le premier appareil de Samsung à intégrer le chipset de la série Dimensity en Inde.

Le GPU Mali-G57 cadencé à 950 MHz s’occupe des graphismes et des jeux. Le chipset prend également en charge un réseau 5G. De plus, l’appareil sera livré avec une triple configuration de caméra arrière avec une configuration 48MP + 5MP + 2MP et un tireur selfie 8MP. L’alimentation de l’appareil sera une batterie de 5 000 mAh soutenue par un chargeur rapide de 15 W.

Samsung lance le smartphone Galaxy A22 5G en Inde de manière discrète

Micromax en 2b

Le dernier lancement du mois était celui d’une marque indienne Micromax. La société a dévoilé le Micromax In 2b, successeur du Micromax In 1b à partir de 2020. Le Micromax In 2b est livré avec un processeur UNISOC T610 avec jusqu’à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous obtenez un écran HD+ de 6,5 pouces et une double caméra arrière 13MP + 2MP ainsi qu’une caméra selfie 5MP. L’IN 2b dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec un chargeur rapide de 10 W. Les autres fonctionnalités incluent Android 11 OS, double SIM, VoWi-Fi, VoLTE, Wi-Fi double bande et prise en charge Bluetooth V5.0. Il est au prix de Rs 7 999 et Rs 8 999 pour les variantes 4 Go + 64 Go et 6 Go + 64 Go respectivement.

Micromax In 2b lancé avec le SoC Unisoc T610 à Rs 7 999

Les autres

Liste des téléphones lancés en juillet 2021

TéléphoneDate de lancementPrixTecno Spark Go2 juillet Rs 6 699Nokia G20 4 juillet Rs 12,99Samsung Galaxy F22 6 juillet Rs 12 499 | Rs 14 499Oppo Reno 6 14 juilletRs 29 990Oppo Reno 6 Projuillet 14Rs 39,990Tecno Camon 17juillet 15Rs 12,999Tecno Camon 17 ProJuillet 15Rs 16,999Vivo Y72Juillet 15Rs 20,990Redmi Note 10Tjuillet 20Rs 13,999 | Rs 15 999Galaxy M21 Édition 202121 juillet Rs 12 499 | Rs 14 499OnePlus Nord 2 juillet 22Rs 27 999 – Rs 35 999 Poco F3 GT23 juillet Rs 26 999 – Rs 30 999Galaxy A22 5G23 juillet Rs 19 999 | Rs 21 999Micromax En 2bJuillet 30Rs 7 999 | 8 999 roupies

