SmartThings Edge de Samsung promet une expérience de maison intelligente plus efficace

Dans le cadre d’un effort continu pour mettre à jour et mettre à niveau ses services Internet des objets (IoT), Samsung a annoncé une toute nouvelle architecture de hub pour sa plate-forme SmartThings appelée SmartThings Edge. Samsung affirme que cette nouvelle architecture de hub rendra SmartThings plus fiable, plus rapide et plus sécurisé.

SmartThings est l’une des plates-formes de maison intelligente les plus populaires avec un vaste écosystème de produits tels que des capteurs de mouvement et des ampoules intelligentes qui peuvent s’intégrer aux appareils Google Assistant et Amazon Alexa. Samsung permet à ses clients d’ajouter plus facilement des appareils anciens et nouveaux à leur réseau SmartThings, et le projet Edge rendra ces réseaux plus rapides, plus fluides et plus sûrs.

Cette transition se produira dans les coulisses pour les utilisateurs de SmartThings et n’apparaîtra pas comme une mise à jour évidente dans l’application, mais ses effets devraient être immédiatement perceptibles et pertinents. Il permettra le traitement local des données dans le SmartThings Hub de leur maison, en contournant le cloud pour des temps de réponse plus rapides pour l’automatisation, en réduisant la latence et en augmentant la fiabilité entre les appareils connectés. En supprimant le cloud de l’équation, Samsung pense également que cela améliorera la sécurité des appareils et des données, car ces informations ne quitteront pas la maison.

En plus de ces améliorations axées sur le consommateur, SmartThings Edge permettra aux développeurs de travailler plus facilement avec la plate-forme de Samsung. La société affirme qu’elle s’éloigne de sa plate-forme Groovy héritée et que les développeurs pourront désormais créer des intégrations dotées de pilotes de périphérique avec Lua. SmartThings edge fonctionnera avec toutes sortes de produits et de protocoles pour la maison intelligente, y compris ceux utilisant Zigbee, Z-Wave, les intégrations LAN et bientôt — Matter.

