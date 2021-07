SmartThings Energy vise à vous faire économiser de l’énergie en tuant des vampires puissants

Samsung SmartThings prouve une fois de plus qu’il s’agit du moyen le plus sous-estimé de contrôler votre maison intelligente. Après une grande mise à jour de l’interface utilisateur le mois dernier, l’application SmartThings obtient une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à économiser de l’énergie et à identifier lequel de vos appareils est un vampire puissant. SmartThings Energy, comme on l’appelle, est conçu pour fournir des informations exploitables provenant de tous les appareils Samsung surveillés dans votre maison.

Bien qu’il soit actuellement limité aux appareils ménagers Samsung et aux produits Samsung HVAC pris en charge, SmartThings Energy sera étendu à l’avenir aux appareils dotés du badge Works with SmartThings (WWST). Les meilleurs haut-parleurs intelligents peuvent être utilisés pour contrôler votre maison intelligente via un hub Samsung SmartThings et, avec cette nouvelle fonction Energy, cela signifie que vous obtiendrez une vue incroyablement intelligente de la manière dont la consommation d’énergie de votre maison répond à vos attentes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

SmartThings Energy fonctionne de trois manières pour aider à réduire la consommation d’énergie élevée. Le premier est le composant de surveillance, qui affiche la consommation d’énergie en temps réel de toute votre maison, ainsi qu’une ventilation des appareils individuels qui peuvent rapporter des données au hub SmartThings. Cette surveillance en temps réel est ce qui distingue vraiment ce nouveau service SmartThings des autres produits similaires sur le marché et donnera aux utilisateurs une meilleure idée de la puissance réellement utilisée par certains paramètres plutôt que de simplement agréger des données sur une période d’heures ou de jours.

Des objectifs d’utilisation peuvent être définis pour maintenir votre facture d’électricité sous un certain niveau afin d’aider à des fins budgétaires ou simplement pour maintenir votre utilisation à un niveau moyen ou inférieur. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour comparer les données de consommation à vos objectifs personnels dans l’application, ainsi qu’aux modèles historiques une fois que vous avez utilisé le service assez longtemps. Des alertes peuvent être configurées pour les appareils qui dépassent les niveaux d’utilisation et peuvent même être utilisées pour arrêter les vampires énergétiques dans leur élan. Recherchez la fonctionnalité à apparaître dans la dernière mise à jour de l’application SmartThings.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais essayé SmartThings et qui ont un vieux téléphone Galaxy qui traîne, vous pouvez également essayer de transformer votre ancien téléphone Samsung en un capteur intelligent pour la maison !

Une valeur incroyable

Samsung Galaxy S20 FE

Vous ne croirez jamais que c’est aussi bon (jusqu’à ce que vous l’essayiez).

Le Galaxy S20 FE offre presque tout ce que vous trouverez sur les variantes S20 les plus chères, avec un design en plastique plus abordable. Il dispose de trois excellents appareils photo, d’une excellente autonomie et de plusieurs années de mises à jour logicielles garanties.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.