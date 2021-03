Smartwatch Amazfit GTR 42 mm avec plus de 30% de descente

Cuando hablamos de una buena relación calidad-precio, a muchos se nos viene rápidamente a la cabeza Xiaomi. Pues bien, en esta ocasión se trata de un modelo del fabricante Amazfit, propiedad del gigante asiático. El modelo en cuestión es el Amazfit GTR de 42 mm de tamaño, une smartwatch complète que vous pouvez consulter sur les menus de 95 euros.

Oferta para el Amazfit GTR de 42 mm

Se trata de un modelo cuyo precio oficial es de 139,99 euros, bastante ajustado para todas sus prestaciones y que ahora es posible conseguir con un 32% de descuento. Esto es gracias a la oferta que encontramos en Amazon en estos momentos para este Amazfit GTR, que nos permite ahorrar algo más de 45 euros en la compra de este modelo y comprarlo a un precio final de 94,90 euros.

Un produit que cuenta con un plazo de entrega inmediato, es decir de un día para otro, siempre y cuando hagamos el pedido con el tiempo suficiente para que pueda ser enviado en ese mismo día. Además, los clients suscritos al servicio Amazon Prime, pueden recibirlo de forma totalmente gratuita.

Une montre intelligente complète

Este Amazfit GTR cuenta con un diseño atractivo que podemos personalizar con un buen número de esferas disponibles et montón de correas of todos los colores and diferentes materiales para que se convierta en el complémento ideal para cada momento. Cuenta con un cuerpo delgado, tan solo 9,2 mm, un aspecto elegante y resulta muy cómodo de llevar durante todo el día.

Su pantalla es de 1,2 pulgadas AMOLED avec une autre résolution, des antihuellas et des protections contre le gorille de Corning pour les típicos arañazos y rasguños pour cualquier golpe. Un reloj capaz de realizar un seguimiento de un buen número de deportes como correr al aire libre, en externales, caminar, ciclismo, elíptica, natación, montañismo, Trail, esquí, etc. Y es que este GTR es uno de los smartwatches con GPS para ser un compañero ideal de entrenamientos.

En la parte posterior cuenta con un sensor para medir la frecuencia cardíaca, mientras que en el interior dispone de una batería de larga duración. Y es con este Amazfit GTR, podemos olvidarnos del cargador durante días, ya que ofrece una autonomía de hasta 12 días. Par supuesto, si lo sincronizamos con nuestro teléfono, nos permite recibir todo tipo de notificaciones en la propia muñeca, como SMS, aviso de llamadas entrantes, mensajes de WhatsApp o de correo electrónico, etc.