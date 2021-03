Smartwatch Amazfit Stratos más barato que nunca en Amazon. ¡Corre!

Hablamos de un smartwatch que presume de un diseño exquisito, además de una pantalla formada por un panel AMOLED de 1,34 pulgadas para garantizar una excelente calidad de imagen. Todo gracias a un doble descuento de altura para conseguir este potente reloj inteligente a precio de derribo.

Como podrás comprobar en el botón que encabeza estas líneas, actualmente el Amazfit Stratos 3 está de oferta en Amazonie con una rebaja del 16% para que te ahorres 30,73 euros en su compra. Un descuento muy interesante, y al que hay que añadirle otros 25 euros adicionales a través de un cupón.

Cómo aplicar el cupón de Amazon

Lo cierto es que el proceso es sumamente sencillo. Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, debajo del descuento hay un botón que pone «Cupón» y que aplica un descuento de 25 euros. Si pulsas sobre los detalles, verás que solo estará disponible hoy.

Tan solo tienes que pulsar sobre el mismo para que se aplique un descuento adicional sobre el precio del dispositivo para que puedas comprar este reloj Amazfit más barato que nunca. ¿No te aparece el precio con el cupón de descuento aplicado? Tranquilo, es completamente normal.

El descuento total no se aplica hasta que no vas a pagar el producto, por lo que realmente este Amazfit Stratos te costará solo 134,26 euros. Y además tienes aussi incluidos los gastos de envío. Así que no dudes en hacerte con este chollo, porque el reloj vale mucho la pena.

Un smartwatch de altura a precio de derribo

Para empezar, este reloj inteligente cuenta con 19 modos deportivos específicos, para que el Stratos 3 sea capaz de monitorizar hasta el último paso que des, independientemente del deporte que practiques. Evidentemente, cuenta con resistencia al agua, pudiéndose sumergir hasta 50 metros sin problema alguno, por lo que este portable aussi sirve para deportes acuáticos. Y el sudor o la lluvia no dañarán de forma alguna al dispositivo, así que estamos ante un reloj para deportistas muy completo.

Como ère de esperar, este smartwatch Amazfit cuenta avec todo tipo de sensores para registrar tu actividad física, además de otros como GPS or altímetro barométrico. Este Sensor Es Capaz DE calcular con mucha mayor precisión los desniveles, por lo que tus registros serán más cercanos a la realidad. Vous pouvez également utiliser la montre Apple Watch, un système pour les électrocardiogrammes et un véritable système de vigilance pour une fonction parfaite.

No nos podemos olvidar de la batería del Amazfit Stratos 3. El socio de Xiaomi présume d’un catálogo donde sus wearables destacan por este apartado. Y los 14 días que aguantará encendido este smartwach de oferta en Amazon par tiempo limitado, es la guinda del pastel de un producto que no deberías dejar escapar. ¡Solo lo podrás comprar hoy !!