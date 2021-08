Smartworks loue un espace de bureau de 5,6 lakh pieds carrés à Pune

in

«Smartworks a loué un total de 5,6 lakh pieds carrés, englobant plus de 8 500 sièges. Il est déjà pré-réservé à 40% par IT-ITeS, BFSI et les clients industriels et devrait être opérationnel en septembre. JLL India a facilité la transaction », a déclaré la société.

Smartworks a annoncé jeudi avoir acquis en location 5,6 lakh pieds carrés d’espace de bureau au centre de co-working M-AGILE à Pune, qui, selon le fournisseur d’espace de bureau géré, est le plus grand accord d’espace de bureau flexible en Inde. La société a investi environ 150 crore dans le projet.

La propriété de catégorie A se trouve dans un quartier d’affaires d’élite et offre un accès à des endroits comme le parc informatique Hinjewadi, Balewadi High Street et l’autoroute Mumbai-Pune, a-t-il déclaré.

Le fondateur de Smartworks, Neetish Sarda, a déclaré : « Cela a été une trajectoire de forte croissance pour nous à Pune au cours des trois dernières années. Nous sommes enthousiasmés par ce nouvel emplacement car il s’agit du plus grand de notre portefeuille et du segment des espaces de bureaux flexibles. Avant cela, la plus grosse transaction dans ce segment était l’installation de WebWorks de 2,5 lakh pieds carrés à Hyderabad en 2019.

« Nous sommes ravis d’avoir facilité la plus grosse transaction à ce jour pour un espace de bureau flexible en Inde. Le stock d’espaces flexibles a été multiplié par plus de quatre dans la ville de Pune, passant de 0,7 MSF en 2017 à 3 MSF en 2021 et a toujours présenté une énorme opportunité de croissance. À l’avenir, nous prévoyons que le marché de l’espace flexible à Pune atteindra environ 5 MSF d’ici 2022, entraîné par une demande accrue des grandes entreprises », a déclaré Sanjay Bajaj, directeur de JLL India à Pune (logistique et industriel).

Smartworks compte plus de 4 centres MSF et 31 centres à Delhi, Noida, Gurugram, Mumbai, Pune, Hyderabad, Bengaluru, Chennai et Kolkata.

