Smash Bros. Melee obtient des tournois officiels Nintendo en 2022

Après des années de négligence et, dans certains cas, d’hostilité pure et simple, Nintendo a finalement admis que la compétition Smash Bros. Melee existe. Jeudi, Nintendo a annoncé une série de nouveaux tournois pour le jeu GameCube, vieux de 20 ans. Ils feront partie d’une série de championnats officiels Smash Bros. qui débutera en 2022 et qui mettra également en vedette le dernier jeu de la série sur Switch, Smash Bros. Ultimate.

Alors que les événements seront licenciés et soutenus par Nintendo, l’organisation d’esports Panda Global sera celle qui dirigera ce nouveau circuit de championnat nord-américain. Les joueurs s’affronteront d’abord dans des tours de qualification en ligne, suivis de qualifications en personne « une fois que les événements à grande échelle seront de retour ». Les gagnants seront ensuite invités à la grande finale plus tard dans l’année.

Des détails tels que la programmation, les règles et les cagnottes, un sujet depuis longtemps délicat pour Nintendo, sont toujours en suspens, et évidemment tout événement en direct devra faire face à la pandémie en cours. Le netcode en ligne de Smash Bros. Ultimate étant ce qu’il est, j’espère que Nintendo et Panda Global seront en mesure de le comprendre le plus tôt possible. Smash Bros. Melee, quant à lui, n’est même pas disponible sur les plateformes modernes, alors appelez votre voisin d’enfance si vous souhaitez vous entraîner pour l’événement. Peut-être qu’un ami aura toujours son ancien GameCube.

Dans les deux cas, il s’agit d’une grande nouvelle en partie à cause de la longue histoire de Nintendo d’être super bizarre à propos des grands adeptes de ses jeux. Les tournois passés soutenus par Nintendo ont été rares. Et quand ils se produisent, ils ont tendance à utiliser des ensembles de règles et des restrictions bizarres qui ne correspondent pas bien aux communautés existantes.

« Pour tous ceux qui ne réalisent pas à quel point c’est un gros problème : Nintendo, en plus de fournir enfin des cagnottes, vient de reconnaître l’existence de la mêlée compétitive pour la première fois depuis des années et a choisi de l’adopter », Juan Manuel « Hungrybox » DeBiedma, l’un des meilleurs joueurs de mêlée de tous les temps, a tweeté aujourd’hui. « @PandaGlobal fait le travail de Dieu. Jamais imaginé le jour.

À certaines occasions, Nintendo a essayé de résister aux scènes compétitives enthousiastes qui ont surgi autour de la série Smash Bros.. La société s’est d’abord battue pour garder Smash Bros. Melee hors d’Evo, le plus grand événement de jeu de combat de l’année, en 2013. La société a également empêché les organisateurs de tournois tiers de diffuser les jeux dans le passé.

En conséquence, la nouvelle adhésion de Nintendo à la scène compétitive de Smash Bros. soulève également de nouvelles inquiétudes quant à savoir si elle essaiera d’exercer trop de contrôle. La société a l’habitude de fermer de manière agressive les mods de fans qui ont été cruciaux pour préserver la viabilité concurrentielle des anciens jeux Smash Bros. Tout récemment, il a annulé des tournois entiers à cause de l’utilisation de versions modifiées de Smash Bros. Melee et Brawl, des jeux qui ont cessé d’être en vente il y a longtemps.