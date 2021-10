Smash Bros. Ultimate organise un nouveau tournoi de combattants ce week-end

Image: @SmashBrosJP

Pour célébrer l’achèvement de la Super Smash Bros. Ultimate liste des combattants, Nintendo organisera cette semaine un événement de tournoi spécial réservé aux nouveaux combattants.

Cela inclut de nouveaux ajouts à la liste dans Ultimate, ainsi que des combattants Echo et des personnages DLC. Vous avez des combattants comme Banjo-Kazooie et Steve jusqu’à l’arrivée la plus récente – Sora de la série Kingdom Hearts.

Cet événement débutera le 29 octobre et durera trois jours au total. participerez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous.

29/10(金)から3日間、「SPから参戦! はるかから受け継いだ光」を開催! #スマブラSP から登場したファイターだけが出場できるトーナメントです。これまでもこれからも、果てしなく続いていく大乱闘pic.twitter.com/Y9EsIt1l5W— 大乱闘スマッシュブラザーズ【スマブラ公式】 (@SmashBrosJP) 27 octobre 2021