Smash Ultimate organise un tournoi explosif ce week-end

Dans la continuité du Terreur Metroid événement spirituel dans Smash Bros. Ultimate la semaine dernière, Nintendo a maintenant annoncé un nouveau tournoi.

On ne sait pas à ce stade combien de temps le jeu continuera à accueillir ces événements hebdomadaires, mais pour l’instant – au moins jusqu’à l’arrivée de Sora, ils continuent. Ce dernier événement durera trois jours au total et débutera ce vendredi.

« » Attention au feu ! Explosive Box Tournament » se tiendra pendant 3 jours à partir du 15/10 (vendredi) ! Beaucoup de boîtes explosives apparaîtront, alors utilisez-les bien et abattez votre adversaire ! Plus vous gagnez, plus vous obtenez des spiritueux luxueux. «