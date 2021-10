Smash Ultimate Version 13.0.0 arrive la semaine prochaine, enregistrez vos rediffusions dès que possible

Image : @Sora_Sakurai

La semaine prochaine marque l’arrivée du dernier combattant dans Super Smash Bros. Ultimate. Si vous avez manqué la nouvelle, c’est Sora de la série RPG de longue date de Square Enix, Kingdom Hearts.

Parallèlement à l’ajout de ce combattant DLC final pour le jeu, il y aura une mise à jour massive – la version 13.0.0. Il fait suite à la mise à jour 12.0.0 de juin et ajoutera un nouveau niveau, des tenues Mii Fighter et plus encore, en plus de Sora.

Avant la sortie de cette mise à jour, le compte Twitter Smash Bros. de Nintendo pour le Japon a publié son rappel habituel pour enregistrer vos rediffusions vidéo préférées. Après cette mise à jour, vous ne pourrez plus afficher les rediffusions enregistrées avant la version 13.0.0.

« Les données de mise à jour Ver. 13.0 seront livrées le 19 octobre (mardi). Veuillez noter que si vous mettez à jour, vous ne pourrez peut-être pas lire la rediffusion qui a été enregistrée jusque-là. Si vous avez une rediffusion que vous souhaitez conserver, « Collection « → « Replay »→ « Replay data »→ Veuillez le convertir en vidéo avec « Créer une vidéo ». »

