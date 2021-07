Smashing Pumpkins est «à mi-chemin de travailler sur un autre gros album»

Guitariste de longue date Jeff Schroeder a parlé à Anne Erickson d’Audio Ink Radio sur l’avancement des sessions d’enregistrement du prochain LP studio du groupe. Il a déclaré: “Nous sommes à mi-chemin de travailler sur un autre gros album, qui est, en gros, je suppose, une suite de ‘Mellon Colley [And The Infinite Sadness]’ et ‘Machine’, c’est donc le troisième d’une trilogie – plus un album basé sur un concept. Et celui-ci est de 33 chansons. Nous y travaillons depuis longtemps, presque toute l’année. Mais nous sommes au milieu d’un véritable suivi et d’autres choses en ce moment. James [Iha, guitar] et je travaille ici à LA. La batterie est en gros terminée, donc Jimmy‘s [Chamberlin] fait sa part. Mais Gamelle [Corgan, SMASHING PUMPKINS mainman] travaille à Chicago, et je suis ici à LA, et James est à LA, donc nous le traversons. Cela prendra probablement la majeure partie du reste de l’année, car c’est une chose énorme et tentaculaire.

“Cela a été très difficile de travailler sur un morceau aussi gros, car même pour moi en tant que guitariste, vous travaillez généralement toujours sur des choses et vous avez un tas d’idées à essayer sur ces nouveaux morceaux”, a-t-il poursuivi. “Et puis, après quatre chansons, vous vous dites:” D’accord, je dois trouver d’autres trucs. ” Alors, vous travaillez dur et passez à travers les 11 premières chansons, et vous vous dites: “Oh, attendez une seconde. Ce n’est que le premier acte. J’ai encore deux actes à faire!” [Laughs]

“Donc, vous devez vraiment creuser profondément”, a-t-il ajouté. « Vous devez creuser profondément dans votre âme pour découvrir ce qu’il y a dedans. À quoi cette chanson appelle-t-elle ? Comment puis-je écouter cette chanson différemment de la précédente ? Et cela vous pousse vraiment artistiquement. Certains jours c’est difficile, et nous échouons. J’échoue. Et puis vous revenez le lendemain et essayez à nouveau, et c’est gratifiant quand vous vous dites : “Wow, hier c’était nul, et aujourd’hui, c’est en fait assez bon sur la même chanson.” Donc ça peut être amusant.”

Demandé ce que c’est que de travailler avec Corgan, Schröder a déclaré: “Cela a transformé ma façon de travailler en ce sens qu’il est implacable pour la grandeur. Une chose que je dis toujours aux gens est – parce qu’il a peut-être la réputation d’être difficile en studio ou quelque chose comme ça – mais il ne le fait absolument pas ‘ Il ne met aucune attente sur quelqu’un d’autre qu’il ne se donne, en ce qui concerne la qualité de la performance. Il poursuit sans relâche, d’un point de vue artistique, ses idées, et c’est la meilleure leçon à apprendre. Et puis une autre serait Et c’est une autre chose que j’ai apprise, c’est qu’il y a différents types de musiciens et qu’il y a des musiciens qui vont sortir et être embauchés par un groupe pour être guitariste ou batteur de groupe, et ceux-ci sont très valables et géniaux des moyens de gagner sa vie et de gagner sa vie. Mais il y a aussi des musiciens d’un acabit différent qui apportent peut-être une qualité différente à la table, et c’est absolument unique.

“Je sens les légendes comme Gamelle sont nés de cet acabit où il n’y a qu’une seule personne qui peut être Billy Corgan, et son Billy Corgan” A partir de la seconde où il joue de la guitare, à partir de la seconde où il chante, c’est une seule personne. Et c’est vraiment inspirant. Et cela demande beaucoup de courage, de dévouement et de dévouement pour cultiver ce type d’unicité, car c’est effrayant, c’est vulnérable, alors qu’il est plus facile de copier les autres. Mais être complètement unique et être soi-même est la chose la plus difficile à faire. Et il y a plutôt bien réussi. Donc, c’est quelque chose que je ne remarque certainement pas tous les jours… Et Jimmy Chamberlain est de la même manière, et James Iha C’est la même chose aussi, dans la mesure où ils font toutes ces choses qui leur sont complètement idiosyncratiques et uniques. Et donc ça crée un son. Et puis, pour moi, c’est quelque chose que j’ai essayé de… Je ne serais jamais en mesure de m’évaluer pour voir si je réussis ou non, mais je pense que dans la poursuite de la grandeur, ce sont les types de choses que j’ai apprises en étant dans un groupe avec ces [people]: avec Gamelle et Jimmy et James.”

ÉCRASER DES CITROUILLES‘ dernier album, “Cyr”, est sorti en novembre via Archives sumériennes. La suite de 20 chansons de 2018 “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” a été produit par Corgan.



