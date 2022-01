Smashing Pumpkins et Stone Temple Pilots parmi les artistes confirmés du Beachlife Festival

Une programmation éclectique axée sur la plage de plus de 55 artistes musicaux de premier plan à travers le spectre du rock, de l’indie, de la jam, du reggae et plus a été annoncée pour la troisième édition de Festival BeachLife, la seule expérience immersive côtière de trois jours du comté de Los Angeles célébrant de manière unique la culture de la plage. Tenu du 13 au 15 mai 2022, la première expérience musicale, artistique et culinaire en direct du sud de la Californie se déroule sur le front de mer pittoresque de Redondo Beach, en Californie.

Têtes d’affiche WEEZER (Vendredi), THE SMASHING PUMPKINS (samedi) et BANDE DE STEVE MILLER (dimanche) seront rejoints par un large éventail de talents rarement réservés ensemble pour le même événement, y compris 311, Sheryl Corbeau, Vance Joie, PUMAS NOIR, SEIGNEUR HURON, PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE, UB40 exploit. Ali Campbell, ENFANTS DE LA GUERRE FROIDE et bien d’autres, se produisant sur quatre scènes.

Tous les billets pour Festival BeachLife sont en vente dès maintenant sur www.BeachLifeFestival.com.

L’événement boutique et destination familiale a fait ses débuts en 2019 et se concentre sur la philanthropie, ainsi que sur des initiatives respectueuses de l’environnement et durables. Fort du succès des événements 2019 et 2021 à guichets fermés, Forbes a doublé Vie de plage « le petit festival qui pourrait. »

Vie de plage a été co-fondé par local Allen Sanford et Rob Lissner, avec le soutien du partenaire et du commissaire de scène SpeakEasy Jim Lindberg (PENNYWISE / artiste solo / auteur) en tant qu’offre alternative au festival typique, avec une attention particulière à la nourriture et aux boissons, à la conservation et aux détails.

« Surtout en ces temps dynamiques et incertains, Festival BeachLife est devenu quelque chose que la communauté de la plage peut espérer, respirer facilement et sourire. Regarder les plus grands groupes du monde avec la brise océanique du Pacifique et le coucher de soleil dans notre dos est quelque chose dont nous ne nous lassons jamais, et nous sommes impatients de partager à nouveau cette expérience avec un public à guichets fermés mais espacé », mentionné Sanford.

Lindberg a déclaré: « Le Jack Daniel’s SpeakEasy Stage a été un tel succès que nous devons bien sûr le ramener cette année. Cette fois, nous avons notre bon ami le légendaire Art Alexakis de TOUJOURS CLAIR, chanteur/compositeur punk rock prolifique Joey Cape de LAGWAGON, Yotam Ben Horin de ID INUTILE, Dan Kelly à partir de JEUNESSE HEUREUX et Moi Juarez à partir de DEMAIN MAUVAISES GRAINES, parmi tant d’autres. Tout comme l’année dernière, le Jack Daniel’s SpeakEasy sera l’endroit où aller tout le week-end – gardez-le simplement dans la famille ! »

La programmation musicale actuelle pour Festival BeachLife est le suivant (sous réserve de modifications) :

Vendredi 13 mai :

WEEZER



311



PUMAS NOIR



ENFANTS DE LA GUERRE FROIDE



CHANCE LAITEUSE



CANONS



GÉNIE DE L’ATLAS



JIM LINDBERG (PENNYWISE)



LONG BEACH DUB ALLSTARS



LES AGGROLITES



HISSER LES COULEURS



DEMAIN MAUVAISES GRAINES (ACOUSTIQUE)



CAP JOEY (TRAÎNÉ)



Étourneaux de velours



YOTAM BEN HORIN (ID INUTILE)

Samedi 14 mai :

THE SMASHING PUMPKINS



VANCE JOIE



PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE



CAPITALES



MICHAEL FRANTI & FER DE LANCE



MATISYAHU



RAYON DE SUCRE



LA COMPAGNIE DE DISQUES



DONAVON FRANKENREITER



LA MAGIE!



PLANÈTE FANTME



ART ALEXAKIS (TOUJOURS CLAIR)



RITA WILSON



JEREMY BUCK



LES CHARITÉS



NOURRIR LE CHATON

Dimanche 15 mai :

BANDE DE STEVE MILLER



SHERYL CORBEAU



SEIGNEUR HURON



UB40 FEAT. ALI CAMPBELL



JOE RUSSO EST PRESQUE MORT



LE GROUPE ALLMAN BETTS



OZOMATLI



LE PETIT UNIVERS DE KARL DENSON



ALO



LANDON MCNAMARA



DAN KELLY (JEUNESSE HEUREUX)



L’ENLÈVEMENT DE LA HANCHE



CUBENSIS



MUR DE SON



LOQUET CLÉ ENFANT

Vie de plage présentera des performances musicales sur quatre scènes : HighTide Stage (principal), LowTide Stage, RipTide Stage et SpeakEasy Stage. Alors que les trois premières scènes sont des scènes standard produites par le festival sur le front de mer, la quatrième scène, The SpeakEasy Stage, présentée par Jack Daniel’s, est organisée par Lindberg et propose des performances acoustiques intimes et dépouillées de certains des plus grands noms du punk, du surf et du rock.

La philanthropie et la communauté sont toujours importantes pour Festival BeachLife. Ils soutiennent de nombreuses organisations de la communauté de South Bay en Californie du Sud et au-delà, en particulier en ce qui concerne la préservation des plages et des océans. Avec l’aide du Rois de Los Angeles et un certain nombre d’organisations nationales et locales à but non lucratif, Vie de plage organisera des événements et des activations sur site pour sensibiliser et collecter des fonds indispensables pour ces causes importantes. Les partenaires philanthropiques comprennent surfeur, Guérir la baie, Marcher avec Sally, La vie continue, Fondation Wyland, Fondation pour l’éducation de Redondo Beach, Fondation de la police de Redondo Beach et le Fondation Rob Machado.

Alors que la musique occupe le devant de la scène à Festival BeachLife, L’expérience Daou SideStage offre aux gastronomes la possibilité d’être assis sur scène (littéralement) et de se voir servir un repas de quatre plats par des chefs célèbres pendant que leurs musiciens préférés se produisent. Salué comme le « meilleur restaurant de South Bay » par le Registre du comté d’Orange, L’expérience Daou SideStage est la première opportunité culinaire de ce type, située sur la scène principale et servie par une équipe de chefs primés qui organisent leurs menus aux côtés des artistes qui organisent leurs listes de sélection. C’est vraiment une expérience culinaire « unique en son genre ». Les chefs vedettes du sud de la Californie seront annoncés en mars.

En plus de cette expérience culinaire cinq étoiles, Vie de plage offrira diverses options de restauration, notamment un immense bar à bières artisanales avec des brasseries locales de LA, ainsi que plusieurs bars, salons, vendeurs de nourriture et camions de restauration à travers le site, accessibles à tous les festivaliers.

Tous les billets General Admission, General Admission Plus, VIP, Admiral et Captain pour le BeachLife Festival sont en vente dès maintenant sur www.BeachLifeFestival.com. Les billets d’AG de 3 jours commencent à 419 $ (plus frais), et pour un peu plus, Vie de plage propose un tout nouveau type de billet, General Admission Plus, qui permet des entrées et des sorties illimitées. Pour une expérience de luxe vraiment unique, Vie de plage propose le Captain’s Pass exclusif avec des avantages tels qu’un bar hébergé, des bungalows privés et un service de voiturier. Les pass amiral sont limités et comprennent 2 à 4 billets GA, VIP ou capitaine ainsi qu’un amarrage de bateau pour trois nuits.

Pour plus de luxe, d’espace et d’intimité, Vie de plage propose un nombre limité de cabanes privées disponibles à l’achat. Vie de plage propose également plusieurs options d’assurance de billets à l’achat.

Vie de plage suivra le protocole décrit par le département de la santé publique du comté de Los Angeles pour garantir que les directives et les normes COVID-19 sont mises en œuvre au festival afin que les gens puissent profiter d’un environnement sûr et sain, et informera les acheteurs de billets plus près du festival.