‘Smashing The Battle’ pirate et réduit son chemin pour revenir en septembre

in

La série Smashing the Battle de PLATINUMROCKET a été lancée pour la première fois sur Switch en avril 2019 et sera bientôt de retour sous la forme de Smashing the Battle Ghost Soul.

Cette refonte/suite de hack and slash en 3D permet aux joueurs de recommencer à combattre des robots ennemis en utilisant une variété de mouvements combo-tastiques dans un tout nouveau chapitre de l’aventure d’arcade en solo au rythme effréné. Si vous avez manqué le premier jeu Switch, la bande-annonce ci-dessus donne une bonne idée de ce dont il s’agit, et voici également un petit aperçu textuel de ce à quoi s’attendre du texte de présentation officiel des relations publiques (plus quelques photos):

Vous vous battez contre des robots en utilisant des attaques standard, ainsi que des attaques combo. En écrasant l’ennemi, vous pouvez ouvrir la voie à suivre. En attaquant l’ennemi, vous pouvez gagner des points de compétence, vous permettant de déclencher des attaques dévastatrices sur de grands groupes d’ennemis en même temps. Après avoir terminé chaque étape, utilisez les pièces que vous avez collectées pour renforcer votre personnage, vous permettant ainsi d’affronter encore plus d’ennemis. Vous pouvez également utiliser des pièces pour acheter différents costumes avec différentes capacités.

© PLATINEROCKET Inc © PLATINEROCKET Inc

Le premier jeu de la série n’a pas marqué trop de critiques de son incarnation Switch lors de sa sortie initiale, mais la version PC est assise sur une note majoritairement positive sur Steam, avec des fans soulignant des mécanismes de combat étonnamment bien développés et difficiles modes de défi.

D’après ce que nous avons vu de celui-ci jusqu’à présent, il a l’air plutôt savoureux et cette nouvelle entrée est même livrée avec le jeu original inclus, vous pourrez donc rattraper votre retard si, comme nous, vous l’avez manqué la première fois.

Avez-vous joué au Smashing Battle original ? Allez-vous découvrir cette suite ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.