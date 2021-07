“Smells Like Teen Spirit” de Nirvana atteint 1 milliard de streams sur Spotify

in

“Smells Like Teen Spirit” de Nirvana a franchi le cap du milliard de streams sur Spotify.

La chanson rejoint un club exclusif de plus de 150 pistes qui ont accumulé un milliard de streams. Le jalon arrive à quelques mois du 30e anniversaire de l’album Nevermind. Le morceau emblématique est apparu sur l’album et a contribué à définir le rock grunge.

“Smells Like Teen Spirit” a d’abord enregistré un milliard de lectures sur YouTube, en 2019. Plus tôt ce mois-ci, le bassiste de Nirvana, Krist Novoselic, a annoncé une réédition potentielle de l’album Nevermind pour le 30e anniversaire du groupe.

“Nous allons avoir le Nevermind de 30 ans, mais nous sommes toujours en train de le mettre en place”, a déclaré Novoselic dans une interview. « Il est un peu tard ! Qu’est-ce qu’il y a dessus ? Vous verrez, je ne veux pas gâcher la surprise ! L’anniversaire est vraiment pour les fans et ce que l’album signifie pour eux. Si cela aide les gens à donner un sens au monde, c’est formidable. Cependant, vous devez le découvrir vous-même. »

La chanson à succès Nirvana rejoint d’autres chansons qui ont atteint plus d’un milliard de flux sur Spotify.

Spotify a récemment célébré ces réalisations marquantes en lançant la liste de lecture Billion Streams Club. La liste de lecture a été lancée le 17 juin pour célébrer certaines des chansons les plus chaudes de Spotify. Il contient actuellement plus de 150 chansons qui ont atteint plus d’un milliard de flux. Certaines de ces chansons incluent:

Queen – « Bohemian Rhapsody » Billie Eilish – « Bad Guy » Drake – « God’s Plan » J Balvin – « Mi Gente » The Weeknd – « Blinding Lights » Harry Styles – « Watermelon Sugar » Dua Lipa – « IDGAF » Maroon 5 – « Souvenirs “Ava Max – “Doux mais psychopathe”

“Spotify célèbre depuis longtemps les jalons des artistes, et nous voulions trouver un moyen unique d’honorer les chansons d’artistes que les fans ne peuvent pas arrêter d’écouter”, a déclaré Ashley Graver, responsable mondial des partenariats avec les artistes créatifs pour Spotify. “La liste de lecture Billions Club est une évolution naturelle des plaques que vous avez vues de plusieurs artistes, et nous sommes ravis de donner aux fans une destination unique pour profiter de certaines des chansons les plus diffusées au monde.”

Il n’est pas surprenant que « Smells Like Teen Spirit » ait rejoint le club du milliard, étant donné son son qui définit la génération. Les souvenirs de Kurt Cobain continuent de se vendre pour des milliers de dollars pour le banal. Une assiette à pizza d’occasion sur laquelle il a écrit une setlist s’est récemment vendue plus de 10 000 $.