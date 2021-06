“Smells Like Teen Spirit” de Nirvana dépasse le milliard de streams sur Spotify

Selon Données du graphique, NIRVANA‘s “Sent comme de l’alcool d’ados” a dépassé le milliard de streams sur Spotify, ce qui en fait la première chanson du groupe à franchir le cap.

“Sent comme de l’alcool d’ados” ouvert NIRVANAla sortie révolutionnaire de “Ça ne fait rien” (Geffen/UMe) qui a atteint le numéro 1 mondial, se vendant à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde. Le single a fait ses débuts à la radio le 27 août 1991 et la vidéo qui l’accompagnait montrait le groupe jouant de la musique de fond pour une équipe de pom-pom girls de lycée vraiment animée.

“Ça ne fait rien” deviendrait bien plus que l’un des albums les plus réussis et les plus influents de tous les temps. Il a ramené l’intégrité et la passion du rock ‘n’ roll au sommet des charts et continue d’être une inspiration singulière pour les fans et les musiciens au cours des trois dernières décennies – et des générations à venir. Il a été crédité au fil des ans d’avoir aidé à tuer le métal des cheveux.

Charles R. Croix, l’auteur de “Plus lourd que le ciel”, une biographie de NIRVANA leader Kurt Cobain, Raconté Aujourd’hui.com sur le méga-succès de “Ça ne fait rien”: “C’est un album incroyable. Il aurait été un succès à chaque sortie. Mais en même temps, le timing était bon pour qu’il y ait une superstar comme NIRVANA. C’est arrivé juste à la fin du glas du hair metal et le monde criait pour une musique rock qui aurait à nouveau un sens. Et le timing pour une nouvelle génération voulant une voix était également idéal. Il se trouve que tout s’est mis en place exactement au bon moment où le rock avait besoin d’une révolution.”

De retour en décembre 2019, NIRVANAla vidéo de “Sent comme de l’alcool d’ados” a officiellement atteint le milliard de vues sur Youtube.

Plus tôt ce mois-ci, LINKIN PARK‘s “À la fin” a également rejoint Spotify‘s Billion Streams Club.

Spotify a récemment lancé sa liste de lecture “Billions Club” – qui comprend actuellement plus de 150 chansons – mettant en évidence les mégahits qui ont dépassé la barre du milliard de flux.



“Smells Like Teen Spirit” de .@Nirvana a maintenant dépassé le milliard de streams sur Spotify. – données de graphique (@chartdata) 28 juin 2021

Mots clés:

nirvana

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).