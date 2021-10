L’histoire de Nirvana« Smells Like Teen Spirit » de ‘s est plein de contradictions. En effet, sa création même témoignait des dualités ferventes qui tourmentaient son auteur. Au début de 1991, alors que Nirvana se préparait à travailler sur son deuxième album, peu importe, le guitariste et chanteur Kurt Cobain a composé le riff récurrent de la chanson, reconnaissant immédiatement ses qualités contagieuses comme étant à la hauteur de ses intentions pour ce nouveau lot de matériel.

Écoutez « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana dans le cadre des éditions du 30e anniversaire de Nevermind ici.

Mécontent du son oppressant et boueux qui avait dominé leurs débuts en 1989, Eau de Javel, Kurt voulait s’assurer que son suivi exposerait davantage les moments expressifs que leurs débuts abritaient, permettant des chansons avec un sens de la mélodie plus fort et plus franc qu’auparavant. En plus d’être un champion du punk rock intransigeant de Wipers et du pouvoir primal de Swans, Kurt était aussi un Beatles obsessionnel, et a toujours cherché à contraster l’obscurité dominante de son travail avec un avantage appréciable.

« [Kurt] avait cette dichotomie de rage punk et d’aliénation, mais aussi cette sensibilité pop vulnérable », a déclaré le producteur Butch Vig, qui serait enrôlé pour les sessions de cet album.

« Dans l’ensemble », confessera plus tard Kurt lui-même, « je pense que nous ressemblons à The Knack et The Bay City Rollers molestés par Black Flag et Black Sabbath. »

Écrire « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana

Sa conception pour cette chanson particulière était bien plus ambitieuse que n’importe quelle diatribe punk nihiliste : il voulait écrire « la chanson pop ultime ». Pendant qu’il le composait, son esprit était sur l’utilisation de la dynamique telle qu’elle est employée par une autre influence, les Pixies, en particulier leur tendance à « être doux et silencieux [in the verse] et puis fort et fort [in the chorus], concèderait Kurt. « Je me suis tellement connecté avec ce groupe. »

Le présentant à ses camarades de groupe lors de la répétition, il a été jugé « ridicule » par le bassiste Krist Novoselic, qui désespérait d’être obligé de jouer en continu cette arnaque « Louie Louie » pendant plus d’une heure. Finalement, à la suggestion de Novoselic, le rythme de la chanson a été réduit, ce qui a permis au nouveau batteur Dave Grohl (récemment embauché pour remplacer Chad Channing) de lancer quelques « flams disco » inspirés par le batteur funk Tony Thompson. (Ce processus est la raison pour laquelle c’est la seule chanson sur Nevermind dans laquelle les trois membres du groupe sont crédités en tant qu’auteurs.)

Il a ensuite été grossièrement enregistré sur cassette, qui a été envoyée à Butch Vig pour l’informer de ce dernier ajout au pool de l’album. « C’était tellement déformé que je pouvais à peine entendre quoi que ce soit », se souvint plus tard Vig. «Mais sous le fuzz, je pouvais entendre ‘Hello, Hello’, des mélodies et des structures d’accords. Et même si l’enregistrement était terrible, j’étais super excité.

Les paroles de la chanson

Les paroles de cet enregistrement étaient en grande partie inachevées et ne seraient achevées qu’une fois que le groupe serait dans le studio de Vig. Ils étaient arrivés aux Sound City Studios de Van Nuys, en Californie, en mai 1991, après s’en être tenus au choix du producteur, malgré les objections de Geffen Records, la major avec laquelle ils venaient de signer après avoir quitté le Seattle. basé sur l’indie Sub Pop – un mouvement dirigé par Cobain qui a de nouveau opposé ses ambitions à ses idéologies punk rock.

Une fois terminées, les paroles semblaient corroborer l’agitation ressentie par Kurt face à ses pensées contradictoires (« Je suis le pire dans ce que je fais le mieux », chante-t-il), et alors que cela l’exaspère (« Je me sens stupide et contagieux »), il se résigne à ses défauts (« Bon, peu importe, tant pis »). Il a également inclus une ligne relativement impénétrable qui a été mal entendue depuis sa sortie. (« Un mulâtre, un albinos / Un moustique, ma libido. »)

Les mots de Kurt bouillonnaient de colère – visaient lui-même et le monde autour de lui, qu’il considérait comme banal et artificiel. « Je ne les ai tout simplement pas compris la première fois que je les ai lus », a déclaré plus tard Novoselic à propos des paroles. « Et puis j’ai commencé à l’écouter au format chanson, puis j’ai eu une idée de ce dont il parlait. Il parlait d’enfants, de publicités, de la génération X, du train en marche des jeunes, et à quel point il en était vraiment déçu et qu’il ne voulait rien avoir à faire avec ça.

Après avoir enregistré seulement trois prises de la chanson, la seconde a été choisie comme maître, puis, enhardie par des guitares à double piste et des voix multicouches (ce que Kurt a dû être convaincu de faire par Butch Vig, qui a cité la tendance de John Lennon à faire de même ), est devenu indomptable.

Le titre de la chanson

Le titre de la chanson, quant à lui, conserve son propre contexte paradoxal. Non mentionnée dans les paroles, la phrase remonte à l’année précédente, lorsque lors d’une nuit passée à boire dans l’appartement de Kurt à Olympia, Washington, son amie Kathleen Hanna a écrit la ligne immortelle « Kurt sent comme Teen Spirit » sur son mur. C’était une référence ironique à une boîte de déodorant repérée dans l’épicerie plus tôt par Hanna et son camarade de groupe Bikini Kill Tobi Vail, une ex-petite amie de Kurt. « Je veux dire, qui nomme un déodorant Teen Spirit ? » dit Hanna. « Quelle sent l’esprit des adolescents ? Comme un vestiaire ? Vous aimez le pot mélangé à de la sueur ? Comme l’odeur quand tu vomis dans tes cheveux lors d’une fête ?

Malgré ses taquineries ludiques, Kurt, qui ignorait l’origine du nom, a interprété le graffiti d’une autre manière. « J’ai pris cela comme un compliment », a-t-il déclaré, le choisissant un an plus tard pour évoquer l’énergie rebelle qui a alimenté son ode aux aliénés.

« Il a des thèmes révolutionnaires, mais je ne le pense pas vraiment dans un militant [light] », dira plus tard Kurt de » Smells Like Teen Spirit « . « L’apathie de la génération devient incontrôlable. [I’m] implorant les enfants, « Réveillez-vous ! » »

La direction de Nirvana ne s’est pas identifiée aux cris de ralliement de la chanson et n’a donc pas été pleinement investie dans sa sortie en tant que single jusqu’à ce qu’elle soit livrée à la radio universitaire en août 1991. Leurs attentes allaient bientôt être confondues ; « Smells Like Teen Spirit » a connu une forte rotation, puis les choses sont devenues encore plus importantes.

« ‘Teen Spirit’ a définitivement établi cette dynamique calme/forte sur laquelle nous nous sommes rabattus la plupart du temps. C’est devenu cette chanson qui personnifie le groupe », a déclaré Dave Grohl. « Mais la vidéo a probablement été l’élément clé pour que cette chanson soit devenue un succès. »

La vidéo de « Smells Like Teen Spirit »

Après avoir placé une annonce pour que des figurants de 18 à 25 ans apparaissent dans leur clip (en leur demandant « d’adopter un personnage de lycée, c’est-à-dire preppy, punk, nerd, jock »), Nirvana a filmé la vidéo aux GMT Studios de Culver. City, Los Angeles, dans un décor ressemblant à un gymnase de lycée. Dirigé par Samuel Bayer, alors que le groupe joue devant un concierge fougueux et des pom-pom girls épris d’anarchie, les étudiants ennuyés sont d’abord assis sur des gradins. Ils commencent alors à devenir plus animés, se levant, dansant et moshing avant de se précipiter sur scène et de saccager l’équipement du groupe pendant que Kurt écrase sa propre guitare.

« Les gens ont entendu la chanson à la radio et ils ont pensé : « C’est génial », a poursuivi Grohl, « mais quand les enfants ont vu la vidéo sur MTV, ils ont pensé : « C’est cool. Ces gars-là sont plutôt laids et ils sont en train de déchirer leur putain de lycée.’ Je pense donc que cela a beaucoup à voir avec ce qui s’est passé avec la chanson.

La réaction à « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana

Ce qui s’est passé, c’est que c’est devenu stratosphérique. « Smells Like Teen Spirit » a atteint le Top 10 au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que l’album Nevermind a atteint le numéro un aux États-Unis et dans le monde. La vidéo, quant à elle, a remporté deux MTV Video Music Awards et les critiques élogieuses ont été presque unanimes. Le grunge était arrivé. Bien que ces exploits aient été impensables à l’aube de 1991, les statistiques des charts sont devenues quelque peu hors de propos à mesure que la chanson imprégnait et pénétrait le grand public jusqu’à ce que sa stature atteigne des niveaux presque mythiques, éclipsant de simples chiffres de vente dans son ascension vers la grandeur emblématique.

Kurt avait réussi à réaliser sa vision pour « Smells Like Teen Spirit » ; il s’est mis à écrire un hymne révolutionnaire pour la jeunesse privée de ses droits, et maintenant il en avait une armée qui attendait de lui des réponses qu’il n’avait pas.

Contrairement à sa popularité, la relation de Cobain avec la chanson s’est détériorée et elle serait régulièrement omise des performances live du groupe. « C’est presque une honte de la jouer », a déclaré Kurt en 1994. « Tout le monde s’est tellement concentré sur cette chanson. La raison pour laquelle il suscite une grande réaction est que les gens l’ont vu sur MTV un million de fois. Cela a été martelé dans leur cerveau. Mais je pense qu’il y a tellement d’autres chansons que j’ai écrites qui sont aussi bonnes, sinon meilleures… Je veux littéralement jeter ma guitare et m’en aller. Je ne peux pas prétendre passer un bon moment à y jouer. Une fois que c’est entré dans le courant dominant, c’était fini.

L’héritage de la chanson

Des décennies après sa sortie, « Smells Like Teen Spirit » reste aussi puissant et exaltant que jamais. Un concurrent régulier dans les listes des « plus grandes chansons de tous les temps ». À l’été 2021, il a dépassé le milliard de streams sur Spotify. Il a également engendré d’innombrables reprises par des gens aussi variés que Malia J et Poste Malone, et a obtenu une parodie de Weird Al Yankovic. Ce sont finalement la bénédiction et la malédiction qui ont propulsé Nirvana à un degré de gloire avec lequel Kurt Cobain était totalement mal à l’aise. « J’ai mes théories sur les raisons pour lesquelles tant de personnes y sont liées et pourquoi Nirvana est devenu un groupe populaire », a déclaré Dave Grohl en 2021, « mais la mienne est juste un peu plus déformée qu’un véritable critique musical. »

« C’était un moment dans l’air du temps, vous savez ? » offrit Butch Vig. « Cela a fait tourner la tête des gens. Ces disques n’arrivent pas très souvent.

