SMERA lance son activité de notation des PME sur les marchés sud-asiatiques

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’agence de notation axée sur les petites et moyennes entreprises (PME) SMERA Ratings, qui fait partie du groupe Acuite, étendra son activité de notation des PME aux pays d’Asie du Sud d’ici la fin octobre 2021. , la Malaisie, le Bangladesh et les Philippines sont à l’étude », a déclaré à Financial Express Online Sankar Chakraborti, président de SMERA Ratings et PDG du groupe, Acuité.

Il a ajouté que le modèle de notation de base restera le même mais qu’ils feront certains ajustements par rapport aux références (telles que la définition des MPME, la classification de l’industrie, etc.). « Les fondamentaux du business des PME dans ces pays d’Asie du Sud sont similaires ; ils sont tous orientés vers l’exportation, ils souffrent du même problème de manque de financement, donc le même modèle peut être facilement reproduit », a-t-il déclaré.

Les notations de crédit jouent un rôle important pour rendre le financement abordable accessible aux PME, car elles comblent l’asymétrie d’information entre les créanciers externes et les PME elles-mêmes. Cependant, évaluer le risque de crédit des PME a toujours été un défi en raison du manque d’informations sur les données financières de l’entreprise et de la non-viabilité de l’activité de notation des PME elle-même puisqu’il s’agit d’une activité à faible marge.

« Noter les PME est un jeu de volume et, comme toute entreprise à faible marge atteignant une échelle mondiale, il est essentiel de faire des affaires significatives », a déclaré Chakraborti à propos de la justification du retrait de l’entreprise de l’Inde.

SMERA résout le problème de l’échelle en utilisant la technologie pour limiter l’intervention humaine et contrôler les coûts opérationnels. Par exemple, leur système peut automatiquement extraire des informations sur la compétitivité relative de l’entreprise par rapport à ses pairs.

Pour mettre cela en perspective, a expliqué Chakraborti, si un analyste produit cinq rapports de notation par mois en utilisant la méthode de notation des obligations universellement applicable, un analyste de notation des PME peut remplir 25 rapports au cours de cette période. Cependant, la notation des obligations est réservée aux grandes entreprises et ne rend pas justice aux petites entreprises. Pour la notation des PME, la SMERA dispose d’une échelle de notation personnalisée de huit points au lieu de l’échelle de 20 utilisée pour la notation des obligations.

Actuellement, l’entreprise détermine chaque mois la solvabilité de 150 à 250 PME. Ces demandes proviennent de banques qui souhaitent prêter aux PME et également de grandes entreprises qui offrent des facilités financières à leurs vendeurs MPME et font face à une exposition de crédit importante.

En ce qui concerne les notations pour les petites entreprises, Chakraborti a déclaré qu’ils travaillaient maintenant sur un modèle pour évaluer les entreprises sans bilan, en s’appuyant sur leurs états de flux de trésorerie et leurs déclarations de TPS. «Nous pensons que les notations des prêts bancaires et les notations des obligations sont pertinentes lorsque le prêt est d’au moins Rs 15 à 20 crores. En dessous, il vaut probablement mieux regarder le cadre de notation des PME et notre travail consiste à permettre aux banques de prêter à toutes sortes de PME de manière rentable », a-t-il déclaré.

La SMERA a été créée auparavant en tant que joint-venture (JV) entre la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) et Dun & Bradstreet. Elle a changé son nom en Acuite Group en 2018 pour se positionner comme une agence de notation à service complet. Actuellement, SMERA est une filiale en propriété exclusive d’Acuite.

