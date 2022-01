Smite révèle un nouveau mode de jeu et les dieux arrivent dans la saison neuf

La saison neuf de Smite est arrivée et avec elle, plusieurs mises à jour et ajouts majeurs au « Champ de bataille des dieux ». Le développeur Hi Rez Studios a détaillé tous ces modules complémentaires d’amélioration plus tôt dans la journée lors de sa présentation Hi Rez, dans laquelle le studio a décrit quelques-uns des éléments à venir pour le MOBA gratuit tout au long de 2022. Parmi les annonces faites au cours de la présentation figuraient le Mode de jeu Slash – le premier nouveau mode permanent de Smite depuis des années – et une nouvelle divinité à contrôler par les joueurs : Shiva le Destructeur.

Bien que le rôle de Shiva dans Châtiment n’ait pas encore été confirmé, il semble probable que le dieu pourrait davantage servir de personnage de soutien, utilisant ses auras pour renforcer les forces et la détermination de son équipe. Après la révélation de la divinité, Hi Rez a assuré aux fans que l’équipe travaillait avec des consultants pour s’assurer que le dieu hindou est représenté à la fois avec précision et respect dans le jeu. Shiva rejoint Agni, Bakasura, Ganesha, Kali, Kumbhakarna, Rama, Ravana et Vamana dans le panthéon hindou du jeu en février.

Cependant, les fans impatients ont quelque chose à espérer aujourd’hui : le mode Slash. Parallèlement à la saison neuf, Smite propose le premier nouveau mode de jeu permanent depuis plusieurs années. Décrit par Hi Rez comme une fusion entre ses modes Siege et Clash préexistants, le mode Slash propose des objectifs traditionnels de tour, de phénix et de Titan en plus d’une jungle de taille intermédiaire entre ceux de Siege et Clash.

« La zone centrale ouverte et la taille des équipes 5v5 de Clash assurent des combats et des rotations fréquents, ainsi que de nouveaux camps de Juggernaut qui peuvent être dégagés pour générer votre propre Juggernaut qui pousse les voies et se téléporte aussi comme Siege », a expliqué Hi Rez. « Les joueurs de l’Ordre joueront du côté maya, avec un tout nouvel ensemble d’art pour ce panthéon classique. Les joueurs du Chaos joueront du côté égyptien. »

En plus des modes Shiva et Slash, les joueurs peuvent également s’attendre à 14 nouveaux skins divins, plusieurs mises à jour des diverses reliques et objets du jeu, cinq dieux supplémentaires qui seront annoncés plus tard cette année, et plus encore que le développeur n’a pas encore annoncé. Cependant, pour obtenir Shiva et les autres dieux à venir, les joueurs doivent acheter le pass de saison Smite 2022 (40 $). Pour ceux qui ont raté la présentation, vous pouvez lire toutes les mises à jour de Smite sur le site officiel du jeu.

