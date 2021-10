Smith conteste la double décision avant de partager la conviction d’Aston Villa

Dean Smith a remis en question deux décisions clés qui ont perturbé Aston Villa, mais a insisté sur le fait qu’il gardait confiance en ses joueurs hors de forme.

Villa a subi une quatrième défaite consécutive après être tombé aux mains de West Ham. Les Hammers menaient dès la septième minute avant qu’Ollie Watkins ne ramène Villa dans le match. Cela n’a pas duré longtemps ; Declan Rice a redonné l’avance aux visiteurs avant la mi-temps.

Villa a fait tomber un homme tôt après la pause quand Ezri Konsa a reçu un carton rouge après un contrôle VAR dans une décision qui semblait un peu dure.

Malgré leurs tentatives de riposte, c’était en montée à partir de là pour Villa. West Ham les a fait payer plus tard avec quelques autres buts.

La pression commence peut-être à augmenter sur Smith malgré tout ce qu’il a fait pour le club.

Mais il était quelque peu provocant dans ses interviews d’après-match, contestant la décision du carton rouge et la raison pour laquelle Marvelous Nakamba a dû quitter le terrain avant le troisième but de West Ham.

Il a déclaré à BBC Sport : « Ce n’était pas un carton rouge. L’arbitre a vu un arrêt et en plein temps et a pensé que le ballon se dirigeait vers le but.

«Ça m’étonne, ça n’allait pas vers le but. Et Ashley Young couvrait.

« Cela me bouleverse. Ce n’est pas un carton rouge. Je pensais que nous allions bien avec 10 hommes. Nous avons donné autant que nous avons eu.

Sur l’incident avec Nakamba, il a ajouté : « Je ne comprends pas la règle – le joueur est réservé [for fouling him] et il doit sortir du terrain. Nous avions huit joueurs de champ sur le terrain quand ils ont marqué.

Smith insiste sur le fait que le score n’était pas mérité

Malgré son mécontentement face à ces aspects de l’arbitrage, Smith a dû accepter qu’il y avait des points négatifs à aborder de la part de ses propres joueurs.

Il a expliqué : « C’était un mauvais départ. Il est coupé à l’intérieur pour le premier but. Léon [Bailey] saute par-dessus et il perd la vue de notre gardien. Nous n’avons pas bien commencé mais nous avons grandi dans le match.

« Nous avons marqué un bon but et créé des occasions. C’était un mauvais deuxième but, il a traversé les corps et l’a cogné dans le coin le plus éloigné. Mauvais but à encaisser.

« Il y avait deux grands points de discussion. Nous avons huit joueurs de champ sur le terrain pour le troisième but. Les règles du jeu disent que s’il a été victime d’une faute et que l’autre joueur a été averti, il peut rester sur le terrain. On lui a dit de se retirer.

«Nous avons deux ou trois joueurs qui ont des blessures aux tissus mous et certaines maladies liées à Covid.

« Les perceptions changent tout le temps. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Je crois en cette équipe.

« Nous ne méritions pas une défaite 4-1. L’équipe est assez bonne pour tourner ce tour. Nous en avons besoin, nous ne voulons pas que cela s’envenime.

