Smith défend la position de Villa après 24 heures étranges; Frank révèle la croyance de Brentford

Dean Smith a réitéré qu’Aston Villa avait plusieurs moyens de remplacer Jack Grealish après avoir vu l’un d’entre eux, Emiliano Buendia, marquer son seul but lors d’un match nul 1-1 avec Brentford.

Smith a accueilli ses anciens employeurs à Villa Park alors que les deux parties cherchaient à créer un certain élan en Premier League. Malgré beaucoup d’énergie, ils ont dû se contenter d’un point chacun. Ivan Toney a donné l’avantage aux visiteurs à la septième minute avant que Buendia n’égalise six minutes plus tard.

Il y avait des chances pour les deux équipes après, mais personne ne pouvait ajouter au score, laissant Villa sur quatre points et Brentford sur cinq avant la pause internationale.

Smith a admis que Villa avait été affectée par une certaine perturbation de leurs plans et qu’ils n’étaient pas assez bons pour les trois points.

“Je ne suis pas sûr que nous ayons fait assez pour gagner”, a-t-il déclaré à Sky Sports. « Nous n’avons probablement pas créé suffisamment d’occasions nettes.

« Je suis satisfait de l’effort et du rythme de travail. Cela a été un étrange 24 heures pour dire le moins.

“L’équipe avec laquelle nous avons commencé n’était pas celle avec laquelle nous avons travaillé hier.”

Villa a beaucoup dépensé dans la fenêtre de transfert d’été, réinvestissant beaucoup d’argent de la vente de Grealish à Manchester City pour 100 millions de livres sterling.

Il semble encore que les choses mettent du temps à s’enclencher, et jusqu’à ce qu’elles soient cohérentes, des questions seront posées sur l’absence de leur ancien capitaine.

Mais Smith insiste sur le fait qu’ils ont des solutions et était ravi de voir l’une d’entre elles sur la feuille de match.

Sur qui peut remplacer Grealish, il a déclaré: «Nous avons un certain nombre de joueurs qui peuvent le faire. Nous avons fait venir Emi Buendia parce qu’il peut le faire.

Villa a peut-être beaucoup de profondeur d’équipe maintenant, mais devait toujours se passer de certains hommes clés, ce qui a rendu les choses difficiles – tout comme les forces de leurs adversaires.

«Nous étions sans les goûts de [John] McGinn, [Leon] Bailey, [Tyrone] Mings », a déclaré Smith. « La semaine a été difficile, mais nous l’avons surmontée avec un point.

“Brentford a marqué trois buts cette saison, tous sur coups de pied arrêtés, nous étions donc bien conscients de la menace.”

Frank a estimé que Brentford l’a devancé

Pendant ce temps, le patron de Brentford, Thomas Frank, était satisfait de la façon dont son équipe a commencé chaque mi-temps. Qui plus est, il pensait que son camp était à la traîne.

Frank a déclaré à Match of the Day : « Content de la plupart de la performance. Nous avons commencé le match en beauté dans un endroit difficile à jouer. Nous avons marqué et j’ai senti que nous étions vraiment au top. Puis une erreur de communication et cela leur a donné la chance.

“En deuxième mi-temps, j’ai senti que nous avions mieux commencé, puis c’était plus égal dans la dernière partie du match. J’ai senti que s’il devait y avoir un petit gagnant, cela aurait dû être nous.

« Je voudrais que nous soyons encore plus courageux. Mon message avant chaque match est de gagner, de jouer en avant et d’attaquer. J’ai juste probablement besoin de continuer à le renforcer.

Frank a également fait l’éloge de Toney après son premier but en Premier League.

“J’ai dit après le match, ‘qu’est-ce qui t’a pris si longtemps’. C’est un finisseur fantastique. Sa présence sur le terrain à la tête de l’équipe est incroyable.

