Smith lance un cri de ralliement et révèle pourquoi tout n’est pas perdu à Aston Villa

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, insiste sur le fait qu’il ne jettera pas l’éponge et qu’il travaillera dur pour arranger les choses après une défaite 1-0 contre Southampton.

Villa est entré dans le match après avoir perdu quatre matchs de Premier League d’affilée. Et ce record inquiétant s’élève maintenant à cinq après que le premier but d’Adam Armstrong ait donné les trois points aux Saints à St Mary’s. Matt Cash n’a pas réussi à gérer un long ballon et le superbe effort de 20 mètres d’Armstrong n’a donné aucune chance à Emiliano Martinez.

Le résultat signifie que les Villans n’ont pas pris de point depuis qu’ils ont battu Manchester United 1-0 à Old Trafford le 25 septembre. Ils ont perdu contre Tottenham, Wolves, Arsenal, West Ham et maintenant Southampton pour occuper la 15e place du classement.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Ceux-ci sont temps inquiétant pour Smith après avoir passé beaucoup de temps dans la fenêtre de transfert d’été. Il a déboursé près de 90 millions de livres sterling à la suite du déménagement de Jack Grealish à Manchester City.

Les premiers signes étaient positifs, mais ils ont maintenant touché les tampons. Mais l’ancien patron de Brentford a clairement indiqué que personne ne s’apitoie sur lui-même.

« Lorsque vous obtenez une série de résultats, vous recevez des coups de pied dans les dents et ils ont marqué un sacré but », a déclaré Smith à Sky Sports. « J’ai dit aux joueurs à la mi-temps, vous ne pouvez pas sentir que le monde est contre vous et devez tout laisser de côté, ce qu’ils ont fait. »

Et le 50 ans sentit que ses charges s’amélioraient au fur et à mesure que le concours progressait.

« Je ne sais pas où le but nous a fait perdre la tête, mais ils étaient meilleurs avec le ballon que nous », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas eu la bonne presse, cela nous a pris du temps, et quand nous l’avons fait, nous avions l’air mieux. »

Smith attend une réponse de Villa

Le football national passe désormais au second plan pendant quelques semaines alors que le jeu international prend le dessus. Et le manager espère que la pause forcée permettra une réinitialisation au club.

« Je suis un scrapper, je l’ai toujours été et déçu d’en perdre cinq sur le spin », a-t-il poursuivi. «Nous avons cinq joueurs blessés et nous remettrons les joueurs en forme pendant la pause internationale.

«Nous travaillons dur pendant la pause avec les joueurs qui sont là et nous nous préparons pour Brighton. Vous avez vu de quoi nous sommes en seconde période, un bon score aurait été un match nul.

Ses deux prochains matchs pourrait être déterminant, avec la visite de Brighton et un voyage à Crystal Palace. Les choses vont devenir considérablement plus difficiles à mesure que novembre cède la place à décembre.

Des matchs contre Manchester City, Leicester City et Liverpool suivent avant des affrontements avec Norwich et Burnley.

LIRE LA SUITE: «Ma femme me parle toujours» – Dean Smith en réponse comique à la conversation sur le sac de Villa