Smith mécontent de PL et révèle ce que Norwich doit faire pour changer les choses

Dean Smith a estimé que son équipe de Norwich était deuxième dans la plupart des domaines après la défaite contre Crystal Palace, mais s’est demandé si le match aurait dû se dérouler.

Les Canaries restent au bas du classement de la Premier League après une humiliation 3-0 à Selhurst Park. Les trois buts ont été marqués au cours des 45 premières minutes alors qu’Odsonne Edouard a donné aux Eagles une avance à la huitième minute. Il a marqué sur place après que Kenny McLean a commis une faute sur Will Hughes dans la région.

Jean-Philippe Mateta et Jeffrey Schlupp ont marqué vers la fin de la première mi-temps et Norwich n’avait aucun moyen de revenir en arrière. Le résultat signifie que les East Anglians n’ont pris que 10 points lors de leurs 19 premiers matchs.

Ils étaient favoris pour revenir directement au championnat avant qu’un ballon ne soit botté ce trimestre. Et cela n’a pas changé malgré le remplacement par Smith de Daniel Farke dans l’abri.

L’ancien chef d’Aston Villa était abattu après le match et a estimé que les choses auraient pu être différentes.

« Je suis déçu aujourd’hui de la manière dont nous avons encaissé les buts », a-t-il déclaré à BBC Match of the Day. «Nous aurions pu nous battre aujourd’hui, mais les buts que nous avons encaissés à la 38e et à la 42e minute nous ont enlevé le match.

« Sera [Hughes] s’est mérité un penalty plutôt que de le mériter – je n’ai rien à redire, c’est ce qui se passe dans un match. J’ai juste senti que nous étions trop passifs dans notre propre surface de réparation, ce qui a causé leurs buts aujourd’hui.

Smith fait une fouille à peine voilée en Premier League

Il y a eu des appels pour le La Premier League suspendue alors que le Covid-19 continue de déferler à travers le pays. De nombreux matchs ont été annulés tandis que quelques clubs continuent d’exclure des équipes.

Et Forgeron a fait référence à la situation tout en révélant pourquoi ses hommes étaient les deuxièmes meilleurs.

« Nous avons une équipe jeune. Nous manquions de gestion de jeu. Ils ont les joueurs les plus anciens dans leur équipe et cela se voit », a-t-il ajouté. «Physiquement, ils ont probablement gagné 60% de leurs duels. Vous devez le faire parfois juste pour gagner le droit de jouer.

« Je n’avais pas beaucoup de choix avec l’équipe et les remplaçants aujourd’hui. Si c’est ce que veut la Premier League, qu’il en soit ainsi.

« On ne devrait jamais nous demander dans le climat actuel de faire subir cela aux joueurs [two games in three days]. Les joueurs continueront de compléter la liste des blessures.

« Nous en avons eu trois qui ont abandonné hier. Max Aarons, Teemu Pukki et Todd Cantwell se sont tous retirés. C’est une période vraiment difficile, pas seulement pour nous-mêmes mais pour tout le monde en ce moment.

LIRE LA SUITE: Smith explique ce que Norwich doit améliorer pour prouver que son travail n’est pas « impossible »