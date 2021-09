Smith révèle une pensée inspirée qu’il avait à propos du changeur de jeu Aston Villa

Dean Smith pense qu’il a un talent “vraiment spécial” à sa disposition après qu’un homme a volé la vedette à Aston Villa contre Everton.

Villa a remporté une victoire 3-0 contre Everton, avec tous les buts inscrits dans une fenêtre de 10 minutes en seconde période. A part ça, c’était un match compétitif, mais Villa a été plus décisif dans le dernier tiers. Ils ont saisi leur moment et en ont profité.

Matty Cash et Leon Bailey ont marqué de chaque côté d’un but contre son camp de Lucas Digne, lui-même venu d’un corner de Bailey. Les buts sont tombés aux 66e, 69e et 75e minutes.

La victoire a été un coup de pouce bienvenu pour une équipe de Villa qui a été pressenti pour de grandes choses cette saison mais qui a commencé avec une forme incohérente.

Ils ont trouvé leur rythme et ont gravi les échelons, offrant de quoi créer de l’élan.

C’était une bataille plus difficile que le score peut suggérer, cependant. En fait, Smith pensait que c’était Everton qui était en charge des procédures avant que son équipe ne marque.

L’introduction de Bailey depuis le banc à la 61e minute – même s’il n’a duré qu’environ 20 minutes avant de boiter – s’est avérée cruciale, comme Smith l’a expliqué.

Smith a déclaré à Sky Sports: «Je pensais que nous étions la meilleure équipe en première mi-temps, mais je n’ai pas créé autant d’occasions nettes que nous le souhaiterions. Je me sentais cinq minutes avant notre but, ils étaient en tête.

«Matt Targett jouait très haut et je me suis dit, pourquoi ne pas y faire participer Leon Bailey?

«Leon a marqué le corner et a marqué le troisième. Le premier but était une bonne préparation et Matt [Cash] l’a mis dans le bac supérieur.

«Je pensais que Leon nous soulèverait un peu.

« Il est vraiment spécial. C’est un très bon joueur. C’est pourquoi nous l’avons amené ici.

« C’est un bon garçon ; les gars l’aiment. Il est vraiment humble et une bonne personne. J’espère que c’est juste une cuisse serrée ; c’est ce qu’il a dit aux médecins. Nous espérons que nous l’avons attrapé à temps.

“Brillant. J’ai une affinité particulière avec le stade et les supporters. C’est un stade spécial – quand il vibre sous les projecteurs, il n’y a pas de meilleur endroit.

«Nous étions sur un revers de 3-0 la semaine dernière et cela nous a semblé injuste. J’ai senti que nous maintenions nos standards aujourd’hui.

En plus de Bailey, quelqu’un d’autre qui a dû quitter le terrain après une courte période était John McGinn.

Le milieu de terrain a été retiré en première mi-temps en tant que remplaçant pour commotion cérébrale après avoir reçu deux coups distincts à la tête.

Certaines inquiétudes ont été exprimées quant à la raison pour laquelle il n’a pas été retiré après le premier incident, alors Smith a expliqué : « Il a reçu un coup sur la tête. Il a eu un autre coup. Il se sentait bien pour continuer [after the first one].

«Il y a eu une pause dans le jeu quand il m’a alerté et j’en ai parlé au médecin. Vous êtes guidé par le joueur. Il n’a pas exprimé de symptômes de commotion cérébrale quand il l’a fait, mais il y en a eu un deuxième et ensuite il l’a fait.

Bailey réagit au premier but de Villa

Il y a eu beaucoup d’enthousiasme à Villa Park à propos de l’ajout estival de Bailey, qui était ravi de décoller.

L’ailier a expliqué après le match à quel point il était heureux d’avoir tiré le meilleur parti de son caméo.

Et de façon prometteuse, il a également pu confirmer que sa substitution était simplement préventive.

Il a déclaré à Sky Sports: “Cela signifie tellement pour moi d’accomplir ce que j’ai fait en 21 minutes. Ma famille était là et les fans scandaient mon nom quand je suis entré en jeu. C’est un sentiment tellement incroyable. Je sens que je me suis bien accueilli ici en tant que joueur de Villa.

« Mon fils est ici, il fait partie intégrante de ma vie et m’a motivé. Ma petite amie a été une colonne vertébrale pour moi et mon frère m’a soutenu. Je me sentais à l’aise et je sentais que je devais le faire pour eux et pour les fans.

«Au moment où je viens de dire que je vais écraser le ballon. Il rebondissait, j’ai pris le temps d’être détendu, concentré pour m’assurer de bien le frapper.

“La blessure était due au tir, je l’ai frappé trop fort et j’ai commencé à me sentir raide dans mon quad. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop grave, mais je ne voulais pas prendre le risque.

