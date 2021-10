Smith Rowe et Saka consolident à l’Emirates Stadium

31/10/2021 à 15h55 CET

Les joueurs d’Arsenal, Bukayo Saka et Smith RoweCe sont deux des noms les plus importants dans la bonne dynamique que traverse l’équipe de Mikel Arteta en Premier League. Avec le billet pour les quarts de finale de la Coupe Carabao en poche, les artilleurs ils ont pris les trois points lors de leur passage à Leicester (0-2) et se sont consolidés dans le Grand six après un très mauvais début de saison avec zéro point sur neuf possibles.

L’ailier, qui a failli remporter le championnat d’Europe avec l’Angleterre l’été dernier, a bouclé ses 100 premières rencontres avec Arsenal à seulement 21 ans. Il a marqué deux buts et deux passes décisives cette saison dans toutes les compétitions et il totalise 13 buts et 23 passes décisives depuis ses débuts avec la première équipe. Sa valeur de marché s’élève à 65 millions d’euros.

4 – Emile Smith Rowe a marqué son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues – qui ont tous eu lieu lors de ses sept dernières apparitions – et le même nombre qu’il a réussi en 33 matchs la saison dernière. Foulées. pic.twitter.com/ZXL8gR8rJo – OptaJoe (@OptaJoe) 30 octobre 2021

Le milieu de terrain, quant à lui, s’est également imposé comme titulaire dans le système de Mikel Arteta et est l’un des joueurs les plus différentiels d’Arsenal : il a marqué quatre buts et deux passes décisives cette saison 2021/22 sur un total de 12 matchs.. L’an dernier, il s’est consolidé en tant que milieu de terrain malgré l’arrivée de Martin Odegaard et est l’une des grandes valeurs marchandes de l’équipe avec seulement 21 ans.

L’Arsenal, une image améliorée

Les artilleurs ils ont enchaîné un total de sept matchs consécutifs sans perdre en Premier League avec cinq victoires et deux nuls. L’équipe a laissé un mauvais départ avec trois défaites, neuf buts contre et aucun en faveur et s’est consolidée dans le Big Six avec un total de 17 points sur 30 possibles. Pierre-Emerick Aubameyang (4) et Smith Rowe se sont imposés comme les meilleurs buteurs.

L’équipe de Mikel Arteta a également scellé le billet pour les quarts de finale de la Coupe Carabao après avoir éliminé Crystal Palace au deuxième tour et confirmé sa nette amélioration.. Les Londoniens ne participent pas à un tournoi européen pour la première fois depuis la saison 1995/96 et souhaitent retrouver au plus vite leur statut d’équipe continentale majeure.