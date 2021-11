Smith Rowe frappe Watford alors qu’Arsenal se renforce dans le top quatre

Une frappe d’Emile Smith Rowe en seconde période a suffi à Arsenal pour prendre les trois points d’une rencontre animée avec Watford aux Emirats.

Le jeune a frappé 11 minutes après le début de la seconde mi-temps alors qu’il semblait qu’ils pourraient faire un blanc toute la journée. Les visiteurs ont mis la pression dans le regard d’Arsenal au fur et à mesure que le match avançait mais n’ont pas trouvé le chemin des filets. Juraj Kucka a été expulsé pour un deuxième carton jaune à une minute du temps pour aggraver la misère de Watford pour ne pas avoir marqué de point.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a battu Leicester City 2-0 le week-end dernier. Thomas Partey remplacé par Ainsley Maitland-Niles au milieu de terrain avec Nuno Tavares gardant sa place à l’arrière gauche.

Le patron de Watford, Claudio Ranieri, a changé cinq des onze de départ qui ont perdu 1-0 contre Southampton la dernière fois que Danny Rose, Nicolas Nkoulou, Ozan Tufan, Kiko Femenia et Emmanuel Dennis ont tous reçu le feu vert.

Arteta savait qu’une victoire d’Arsenal couplée à une défaite de West Ham contre Liverpool verrait son équipe dans le top quatre. Et ils démarrent en beauté, avec Alexandre Lacazette particulièrement vif.

Les hôtes ont eu le ballon dans la prochaine minute dès la septième minute. Bukayo Saka s’est converti à bout portant mais VAR a jugé qu’il était hors-jeu de la passe de Pierre-Emerick Aubameyang.

C’était une grosse déception pour les Hornets et Arsenal a continué à s’accumuler. Aubameyang a réclamé un penalty à la 20e minute après avoir subi un défi, mais l’arbitre a pensé le contraire.

Les chances étaient limitées alors que la mi-temps avançait, mais Arsenal avait une chance de prendre l’avantage sur place. Danny Rose a abattu Lacazette mais le coup de pied d’Aubameyang a été bien sauvé par Ben Foster.

Watford n’avait pas grand-chose à montrer en termes d’intention offensive, mais Kucka n’a tiré qu’à côté cinq minutes avant la pause. L’équipe locale était dominante mais n’a pas pu dépasser un Foster en forme dans le but des Hornets.

Smith Rowe bat enfin Foster



Et c’était une histoire similaire au début de la seconde moitié alors que Foster a empêché l’effort d’Albert Sambi Lokonga. La frustration a commencé à s’infiltrer dans le match des Gunners avec Aubameyang, le troisième joueur d’Arsenal réservé.

Mais à la 56e minute, ils ont fait la percée lorsque Smith Rowe a finalement trouvé le chemin des filets. Le joueur de 21 ans a dépassé le vétéran depuis le bord de la surface au grand soulagement des supporters locaux.

⚽️ But contre Villa ✅

⚽️ Goal contre Leicester ✅

⚽️ Goal v Watford ✅ @emilesmithrowe a marqué dans chacun de ses trois derniers matches de @premierleague 😍#ARSWAT pic.twitter.com/5ErOqEDwYS – Arsenal (@Arsenal) 7 novembre 2021

Joao Pedro a remplacé Ozan Tufan alors que Ranieri cherchait un égaliseur. Et Watford a immédiatement eu plus de joie à l’avenir, avec des corps dans le dernier tiers.

Mais ils n’ont pas réussi à se frayer un chemin jusqu’au but tant les hôtes ont tenu bon.

Martin Odegaard a remplacé Lacazette à 20 minutes de la fin alors qu’Arteta cherchait plus de contrôle. Et le Norvégien aurait dû marquer quatre minutes plus tard.

Son tir du pied droit se dirigeait vers le deuxième poteau avant qu’Aubameyang ne tende une jambe pour l’aider. Malheureusement, l’international gabonais était en position de hors-jeu.

Watford a continué à pousser pour l’égalisation au cours des 10 dernières minutes. Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale était de plus en plus sollicité, même si la qualité des attaques de Watford faisait défaut.

Et l’ancien gardien de but anglais des moins de 21 ans a presque été l’artisan de sa propre chute à quatre minutes de la fin. Il a couru pour dégager le ballon mais a botté dans les airs seulement pour que Josh King trouve le filet latéral.

En dépit d’être un homme léger, Watford a dirigé les dernières minutes, mais Arsenal a refusé de céder, s’accrochant à un triomphe 1-0.