Smith Rowe justifie la décision risquée d’Arsenal; la paire vaut désormais «au moins 100 millions de livres sterling»

L’ancien artilleur Bacary Sagna a salué Emile Smith Rowe pour avoir validé un appel d’Arsenal dont il craignait qu’il se retourne contre lui, tandis que Joe Cole a affirmé que Mikel Arteta avait désormais plus de 100 millions de livres sterling de talent en seulement deux joueurs.

Smith Rowe devient rapidement l’homme de prédilection d’Arsenal dans le dernier tiers. Bien qu’il n’ait que 21 ans, le dynamique meneur de jeu a déjà montré qu’il pouvait tirer les ficelles et avoir un grand impact au niveau de l’élite.

En effet, il a pillé cinq buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Cette forme stellaire lui a permis d’obtenir sa première convocation avec l’équipe senior anglaise la semaine dernière.

Smith Rowe a fait ses débuts contre l’Albanie avant d’inscrire rapidement son premier but sur la scène internationale contre Saint-Marin trois jours plus tard.

Il justifie déjà la décision d’Arsenal de lui remettre son emblématique maillot numéro 10 en pré-saison. Après avoir engagé son avenir dans le club jusqu’en 2026, Smith Rowe s’est vu remettre le maillot précédemment porté par Dennis Bergkamp, ​​Robin van Persie et Mesut Ozil.

Maintenant, via le Sun, l’ancien artilleur Bacary Sagna était heureux d’admettre que ses craintes de remettre à Smith Rowe le prestigieux maillot 10 étaient égarées.

« Il a été incroyable. Il m’a beaucoup impressionné », a déclaré Sagna.

« Au début, je n’étais pas sûr de Arsenal en lui donnant le n ° 10, je pensais que c’était un peu tôt, mais il est mature pour son âge et a montré qu’il le méritait.

«Parfois, lorsque vous avez des joueurs portant le No10, ils pensent qu’ils l’ont déjà fait et j’avais peur qu’il ait trop de pression et comment il allait gérer cela.

« Jouer pour Arsenal n’est pas facile et avec ses responsabilités maintenant pour l’équipe nationale, cela pourrait être beaucoup. Mais il a été brillant pour le club, dans tous les aspects du jeu, il ne se cache pas sur le terrain.

Arsenal espère que Smith Rowe deviendra la pierre angulaire de son attaque au cours de la prochaine décennie. Cela signifiera probablement repousser les offres de rivaux plus riches à l’avenir. Et selon Joe Cole, le joueur de 21 ans est déjà l’un des atouts les plus précieux d’Arsenal.

La paire d’Arsenal vaut « au moins 100 millions de livres sterling »

Via le Sun, l’ancien attaquant de Chelsea Cole a également fait l’éloge de Smith Rowe.

Ce faisant, il a affirmé que lui et Bukayo Saka combinés valaient déjà «au moins 100 millions de livres sterling»

« Smith Rowe, il maintient Arsenal ensemble », a déclaré Cole.

« Qu’est-ce que 21 ou 22 ? C’est l’homme qu’ils regardent, lui et Saka.

« Les jeunes joueurs sont une marchandise maintenant. À Arsenal maintenant, Saka et Smith Rowe, cela doit représenter au moins 100 millions de livres sterling de joueurs. »

