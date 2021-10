Smith Rowe pose avec un remplaçant potentiel de Xhaka avant l’entraînement d’Arsenal

in

Tous les regards seront tournés vers le milieu de terrain d’Arsenal ce soir alors que l’équipe en forme de Mikel Arteta se rendra à Brighton & Hove Albion.

Plus tôt cette semaine, les Gunners ont été secoués par la nouvelle que Granit Xhaka pourrait potentiellement manquer le reste de l’année en raison d’une blessure.

Xhaka a prouvé sa classe lors de la victoire 3-1 d’Arsenal sur les Spurs le week-end dernier et il sera un gros raté pour les trois prochains mois.

Arteta doit maintenant décider qui commencer aux côtés de Thomas Partey à la place de Xhaka contre les Seagulls ce soir – et Albert Sambi Lokonga est un bon cri.

L’international belge, qui a rejoint les Londoniens du nord d’Anderlecht l’été dernier, était certainement tout sourire à London Colney vendredi alors qu’Arteta mettait son équipe à l’épreuve.

Voici quelques photos du jeune homme de 21 ans aux côtés de la star Emile Smith Rowe :

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via . Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Est-ce que Lokonga commence aujourd’hui ?

C’est un peu tôt pour le dire.

Lorsque Xhaka a été expulsé contre Manchester City en août, Arteta a utilisé Ainsley Maitland-Niles au milieu de terrain devant Lokonga.

Et il est très possible que le diplômé de Hale End remplace à nouveau la star suisse.

Cela étant dit, Lokonga était facilement le meilleur et le plus impressionnant joueur d’Arsenal sous Arteta pour le mois d’août et ce ne serait pas une surprise si l’entraîneur espagnol bottait pour lui.

