Smith salue la star “exceptionnelle” de Tottenham; révèle une longue liste de choses que Villa s’est trompées

in

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a affirmé que son équipe avait l’air “stressée” et “désordonnée” en soulignant où Villa avait échoué, et a salué un as de Tottenham pour avoir causé “des problèmes tout le match”.

Aston Villa s’est battu dur mais est finalement tombé à une défaite 2-1 sur la route dans le nord de Londres. Tottenham a pris l’avantage à la mi-temps grâce à Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois a enroulé un superbe effort dans le coin inférieur après que Son Heung-min ait fait des ravages sur la droite.

Ollie Watkins a célébré son rappel en Angleterre en tirant au niveau de Villa après la pause. Le tueur à gages a montré l’instinct d’un braconnier en s’élançant vers le premier poteau pour taper le centre de Matt Targett.

Mais c’est Targett qui aurait finalement le dernier mot à l’autre extrémité en regroupant le centre de Son dans son propre filet pour sceller une défaite 2-1.

RAPPORT DE MATCH: Super Son ravage Aston Villa alors que Tottenham met fin aux derniers malheurs du troisième dans une victoire vitale

S’adressant à Sky Sports après le match Forgeron a déclaré: «Je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup de choses dans le match.

«Nous avons très bien commencé les deux mi-temps et ils avaient le joueur exceptionnel sur le terrain à Son Heung-min. Il a créé le vainqueur et nous a causé des problèmes tout le match.

«Je pensais que nous étions stressés, que nous avions un sort après 25 minutes, que nous le gagnerions et que nous le rendions et c’est devenu un match désordonné. Nous devons mieux gérer le ballon.

« La seconde mi-temps était meilleure lorsque nous avons changé de jeu, mais les joueurs ont besoin d’apprendre. Nous étions trop agressifs pour leur deuxième but.

“Nous sommes allés courir après le match et ils ont été autorisés à le gâcher avec le ballon dans le coin.”

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

Smith souligne que la croyance en Villa reste élevée

À propos du buteur Watkins, Smith a ajouté : « Il a eu des occasions et a été frustré de ne pas avoir marqué (avant aujourd’hui).

« Il sera content de sortir du but mais déçu de perdre. «Nous avons eu un départ indifférent, mais nous avons maintenant une croyance parmi le groupe.

“Ce ne devait pas être aujourd’hui, mais nous avons certainement beaucoup de confiance et de conviction dans ce groupe.”

LIRE LA SUITE: Un homme de Man Utd désireux de sortir alors qu’Aston Villa s’efforce de fournir une solution