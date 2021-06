Smith & Wesson annonce le “trimestre le plus élevé jamais enregistré”, la première année d’un milliard de dollars de son histoire .

in

Le fabricant américain d’armes à feu Smith & Wesson a annoncé cette semaine un exercice record au milieu d’une frénésie d’armes à feu et de munitions aux États-Unis qui persiste depuis l’année dernière.

Le PDG de l’entreprise, Mark Smith, a déclaré jeudi lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise que le fabricant d’armes à feu au cours de l’exercice[ed] 1 milliard de dollars de ventes pour la première fois en 169 ans d’histoire.

Smith a déclaré que la société avait également enregistré “un chiffre d’affaires de près de 323 millions de dollars au quatrième trimestre”, qui, selon lui, était “le trimestre le plus élevé jamais enregistré et marque le quatrième trimestre consécutif record pour la société”.

Il a déclaré que l’année record a permis à l’entreprise de “rembourser complètement notre dette de 160 millions de dollars, de reverser plus de 8 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de réduire nos actions en circulation de plus de 14%”.

Les bénéfices en hausse de la société surviennent alors que les ventes d’armes et de munitions aux États-Unis ont constamment battu des records, avec des vérifications mensuelles des antécédents des armes à feu aux États-Unis considérablement d’une année sur l’autre et une pénurie continue de munitions continuant de peser sur le marché des armes à feu grand public du pays.

Lien source