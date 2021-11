Smithers aura sa première relation gay dans le prochain épisode des Simpsons – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Forgerons Waylon, fidèle assistant de M. Burns, trouvera l’amour dans « Portrait Of A Lackey On Fire », le prochain épisode de Les Simpsons.

Le chapitre écrit par Rob LaZebnik, scénariste de la série, et son fils Johnny LaZebnik, qui l’a inspiré pour écrire l’épisode, sera le premier volet dans lequel Smithers se déclare ouvertement homosexuel.

« Ce qui m’excite, c’est qu’avec cet épisode on peut voir, sans trop leur en dire, le début, le milieu et qui sait comment se termine une relation gay », a déclaré Johnny LaZebnik dans une interview accordée au New York Post.