“Smoke On The Water”: le feu de Deep Purple dans le ciel

Violet foncé‘s “De la fumée sur l’eau” est devenu l’un des hymnes par excellence du hard rock. L’histoire vraie de son inspiration de l’incendie qui a détruit le Casino de Montreux, alors que le groupe enregistrait dans la ville, est une partie presque obligatoire de l’éducation de tout jeune fan de rock. Mais cette légende éclipse parfois l’histoire inhabituelle des charts de la chanson.

Écrit par l’ensemble du line-up classique de Mark II Purple, le morceau a été déchaîné sur l’album Machine Head du groupe, paru en mars 1972. Mais il a passé plus d’un an en tant que “simple” morceau de LP en Amérique – et encore plus remarquablement , n’est devenu célibataire britannique qu’au bout de cinq ans.

Trop long pour la journée

Au Royaume-Uni, “Never Before” est sorti en tant que seul single de Machine Head, en même temps que l’album. Sa sélection a sans doute été influencée par le fait qu’il s’agissait du morceau le plus court du LP, à moins de quatre minutes. Il a atteint le n ° 35, mais “Smoke” et d’autres morceaux du disque qui sont devenus des points de repère pourpres, tels que “Highway Star” et “Space Truckin ‘”, étaient trop longs pour la radio grand public de jour.

Alors que les tensions grandissaient au sein du groupe, les exigences contractuelles exigeaient l’enregistrement d’un autre album. C’est devenu l’acrimonieux Who Do We Think We Are, sorti en mars 1973. Ensuite, le label américain de Purple, Warner Brothers, a pris la décision de sortir un single, non pas de cet album, mais contenant des versions live et studio éditées de “Smoke On The Water . ” Au moment de ce prochain album studio, la chanson était également un moment fort du célèbre album live du groupe Made In Japan.

“Un air de tristesse”

«La ligne de basse lourde donne un air sombre en harmonie avec les paroles illustratives», a écrit Richard Green à propos de la chanson dans le NME, avant de faire l’éloge de Ian Paice. «Écoutez un travail de batterie assez savoureux à la fin», a-t-il noté.

Ce single est entré dans le Billboard Hot 100 le 26 mai 1973 au n ° 85 et a remporté le soutien non seulement de la radio rock, mais aussi des programmeurs pop. En cinq semaines, il était dans le Top 20, grimpant régulièrement jusqu’à ce qu’il atterrisse au n ° 4 fin juillet pour devenir le plus gros succès de Purple. Il est également devenu un succès considérable en Afrique du Sud, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche.

La sortie au Royaume-Uni de “Smoke On The Water” en tant que single n’a eu lieu qu’en mars 1977. Elle est ensuite devenue la chanson principale d’un 45 tours comportant également “Child In Time” et “Woman From Tokyo”. En sept semaines, il s’est hissé au 21e rang, sa place dans l’histoire du rock étant alors déjà assurée.

